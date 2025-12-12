Il centrocampista amato da Lucio sarebbe pronto a lasciare Milano per Torino e ricominciare in bianconero dopo un girone d'andata decisamente deludente

Quel che resta del rapporto tra Davide Frattesi e l’Inter andrà decifrato a tempo debito, quando si comprenderà se l’incontro che il suo agente Beppe Riso alla Continassa con i rappresentanti della Juventus si concretizzerà in un’operazione possibile. Gennaio è ormai vicino e il passaggio a Torino del centrocampista avverrà per soddisfare un’esigenza di Luciano Spalletti e concedere spazio al giocatore, che si aspettava da Cristian Chivu più continuità. Non sarà un trasferimento indolore, ma l’incontro testimonia che si procede verso la ricerca di un’intesa prima con Davide poi con Marotta e Ausilio.

Juve-Frattesi, incontro alla Continassa

A riferire di questa svolta è Nicolò Schira per Tuttosport, il quale oggi riporta che il suo entourage capitanato da Beppe Riso ha riaperto i dialoghi con i dirigenti bianconeri Comolli e Modesto.

Nei giorni scorsi gli agenti di Frattesi sarebbero andati alla Continassa per un confronto sulle plausibili condizioni visto e considerato quanto accaduto in questi mesi, dopo l’intervento subito dal centrocampista. Frattesi vorrebbe giocare e subito, tanto da valutare anche il cambiamento di maglia già a gennaio.

La delusione Chivu, la fiducia di Spalletti

Con i contorni cupi che sta assumendo la vicenda, è inevitabile rimandare la decisione maturata alla promessa, non mantenuta del tutto, che Chivu fece a Frattesi dopo l’intervento subito dal giocatore. La scarsa continuità, il sentirsi ai margini nell’ano decisivo per l’azzurro hanno costituito due fattori pesanti.

Certo, l’Inter rimane una bottega cara che può permettersi anche di tenere Davide come seconda linea. Marotta e Ausilio hanno risposto, in passato, chiedendo 35 milioni per privarsi del centrocampista. Troppi per la Juventus che non intende andare incontro a ripercussioni o conseguenze per una simile operazione di mercato. Le soluzioni alternative ci sono, potrebbero essere state già vagliate per arrivare al dunque e portare Frattesi sotto la guida di Spalletti, che lo stima. E molto.

Nel prossimo gennaio il peso a bilancio di Frattesi sarà di 16,4 milioni di euro, costo che scenderà a 13,1 milioni a giugno. La questione può essere appena rimandata: la scadenza nel 2028, a questo punto, non è che un numero, visti i presupposti. E forse rimanere con simili premesse sarebbe davvero tossico.

Lo scambio con Locatelli

Il cambio di proprietà dell’Inter potrebbe costituire un fattore ulteriore sui rinnovi in attesa di firma come e più per lo stesso Frattesi? La domanda è legittima, ma la risposta difficoltosa. Per Davide si erano già mostrate interessate Juventus e Roma, per citare solo due club di Serie A. C’è poi il tema finanziario che grava e che farebbe propendere per una formula meno azzardata. Come suggerito in precedenza, pensare a un trasferimento alla Juve, a uno scambio di prestiti con Locatelli sarebbe così azzardato?

Spalletti potrebbe riservare altri progetti al giocatore, ma da qui a gennaio dovendo scegliere sarebbe capace di valutare e rivedere per uno come Frattesi che ha sempre risolto qualche problema quando e come serviva. All’Inter sarebbe ben accolto? Complicato affermarlo perché Marotta e Ausilio non hanno mai espresso per ora nulla e potrebbero lavorare nel silenzio per studiare quella possibilità meno lesiva per gli interessi del club.