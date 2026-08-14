L'operazione rischia di saltare per via degli indici finanziari del club biancoceleste, quotato in borsa: la mancata cessione potrebbe incidere anche sull'affare Spence.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Un vero e proprio thriller di calciomercato sta animando le ultime ore della sessione estiva. La trattativa che avrebbe dovuto portare Davide Frattesi dall’Inter alla Lazio ha subito una clamorosa battuta d’arresto proprio al foto-finish, quando ormai tutti i dettagli tra i club e con l’entourage del calciatore sembravano ampiamente definiti. A mettersi di traverso è stata la Lega, proprio al momento delle visite mediche e del deposito del contratto.

Frattesi-Lazio, trattativa bloccata dalla Lega: slittano le visite mediche

Sembrava tutto fatto per Davide Frattesi alla Lazio. Classe 1999, desideroso di trovare maggiore continuità e centralità tattica nel progetto tecnico guidato da Gennaro Gattuso, l’ex Sassuolo era pronto a vestire la maglia biancoceleste. Tuttavia, un intoppo legato ai regolamenti della Lega Serie A ha congelato un trasferimento che pareva ormai scontato. Il motivo? Gli indici finanziari della società guidata da Claudio Lotito, quotata anche in borsa come Roma e Juventus.

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Dunque, doccia fredda. Almeno per il momento. Come confermato da Sky Sport, era ormai tutto definito per il trasferimento nella capitale del centrocampista, che era atteso nella giornata di oggi a Formello per le visite mediche. L’operazione al momento è sospesa: la Lega non ha dato l’ok per l’acquisto del club biancoceleste. Il giocatore era pronto a partire in mattinata. La Lega, infatti, ha comunicato che non può accettare il trasferimento per questioni legate agli indici finanziari del sodalizio laziale. Per ora, dunque, l’affare non si può chiudere del tutto: le parti sono ora al lavoro per risolvere e trovare una soluzione in tempi brevi.

Il nodo principale riguarda i parametri economico-finanziari stabiliti dalla Lega Serie A per garantire la stabilità dei bilanci dei club. La Lazio presieduta da Claudio Lotito si è trovata di fronte al mancato placet della Lega, indispensabile per poter tesserare ed inserire ufficialmente il calciatore nella lista Over della rosa 2026/27.

Nonostante Frattesi fosse già pronto a raggiungere il centro sportivo di Formello per sostenere le visite mediche e mettersi subito a disposizione di mister Gattuso, una volta sottoscritto il nuovo contratto, l’operazione è da ritenersi attualmente in stand-by. Inter e Lazio stanno cercando soluzioni alternative o coperture finanziarie rapide (come la cessione contestuale di altri elementi in esubero o modifiche alle formule di pagamento) per sbloccare l’indice di liquidità e depositare regolarmente il contratto di Frattesi. Ad oggi, però, l’Inter non può permettersi un prestito secco, modalità che sbloccherebbe l’affare in tempi brevi.

Frattesi, il jolly fortemente voluto da Gattuso: e ora?

Dopo oltre 80 apparizioni ufficiali tra campionato e coppe con l’Inter, arricchite da 14 gol e 7 assist, Frattesi ha registrato il sincero interesse di Gennaro Gattuso, complice un’esigenza tattica ben precisa: una mezzala con caratteristiche offensive, capace di interpretare anche il ruolo di trequartista in un ipotetico 4-2-3-1.

In prima battuta, però, un centrocampo a tre dinamico e aggressivo, con Frattesi interprete ideale nel ruolo di interno. Gattuso lo aspetta, a prescindere, ma la frenata nella trattativa ha alimentato il malcontento tra le mura di Formello per un mercato finora non all’altezza, complice la mancata qualificazione in una competizione europea.

Frattesi rischia di far saltare Spence all’Inter?

Domino di mercato. Ci sono calciatori che possono sbloccare a loro volta acquisti importanti. Nel caso di Frattesi, a un passo dalla cessione alla Lazio, l’Inter aveva pensato di reinvestire subito tali risorse per il cartellino di Spence, duttile esterno di proprietà del Tottenham e protagonista al Mondiale con la maglia della nazionale inglese. Entro sabato, l’inglese è atteso in Italia per visite mediche e firma, ma Marotta ed Ausilio avrebbero voluto chiudere questa doppia operazione per motivi di bilancio. Attesa, dunque, su più fronti.

Resta ora da capire se i rapporti tra Claudio Lotito, Giuseppe Marotta e gli organi federali riusciranno a dipanare la matassa entro la scadenza del mercato. Se la Lazio riuscirà a rientrare nei parametri richiesti, il trasferimento potrà concretizzarsi; in caso contrario, l’Inter terrà in rosa un centrocampista di assoluto valore, ma di fatto fuori dal progetto tecnico di Chivu. E sullo sfondo, resta viva l’ipotesi estero.