Inter: Frattesi verso la Liga e potrebbe trovare Lookman come compagno, il retroscena

I Colchoneros fanno la spesa in Italia, con due giocatori nel mirino. Le trattative sono possibili, ma ci sono dei nodi da sistemare.

Il mercato invernale entra nel vivo e l’Atletico Madrid cambia strategia. Dopo il no di Goretzka, i rojiblancos guardano con decisione in Italia nel tentativo di rafforzare il proprio roster. Dalle voci relative a Davide Frattesi, reale obiettivo della squadra guidata dal Cholo Simeo ma sul quale sono attivissime le sirene del Nottingham Forest, si è passati in queste ore a quelle su Ademola Lookman. Saltata la trattativa tra Fenerbahce e Atalanta, gli iberici hanno drizzato le antenne e sono diventati caldi sull’argomento.

La svolta sul mercato: tutto su Lookman

L’Atletico ha deciso di puntare forte su Ademola Lookman dopo la cessione di Giacomo Raspadori. L’esterno nigeriano è considerato il profilo ideale per Simeone. La sua esperienza in Serie A e in Europa convince la dirigenza. Dopo diversi cambi di rotta, Mateu Alemany ha tracciato una linea chiara. Ora l’obiettivo è chiudere prima della fine della finestra invernale. E da questo punto di vista, al gong non manca molto quindi serve accelerare.

Il nodo è economico ma il giocatore ha già deciso

La concorrenza del Fenerbahce non spaventa più. Il club turco non ha ancora battuto la ritirata definitiva ma la trattativa si è raffreddata molto. Tra l’altro, sembrerebbe proprio che Lookman sia più affascinato dalla Liga che dalla Super Lig turca e questo è un assist davvero comodo per gli Indios. Il nodo è, come spesso accade in questi casi, economico. I canarini si erano spinti fino a 35 milioni di euro ma l’Atletico Madrid non arriva a questa somma. C’è da trattare dunque, approfittando degli ottimi rapporti che esistono con l’Atalanta.

Frattesi, l’opzione low cost per il centrocampo

Parallelamente all’operazione Lookman, l’Atletico cerca un centrocampista. Il no definitivo di Goretzka ha lasciato un vuoto importante. Per questo è tornato in auge il nome di Davide Frattesi. L’interista è considerato un profilo affidabile e dinamico. E soprattutto compatibile con il budget del club. La formula è un vantaggio importante: i nerazzurri si priverebbero del giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. C’è già un’offerta del Nottingham Forest sul piatto, non ancora accettata dal centrocampista.