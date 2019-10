Frattura per Hysaj: l'aggiornamento del Napoli

Elseid Hysaj è stato costretto ad uscire dal campo al 33' minuto di Torino-Napoli, dopo un fortuito quanto brutto scontro con l'avversario Ansaldi. Uscito in barella e sostituito da Ghoulam, il laterale azzurro è già stato sottoposto alle visite del caso e il Napoli tramite un comunicato ufficiale ha reso note le sue condizioni.

"Frattura parcellare dello sterno. Dopo un esame clinico e radiologico è questa l'ultima diagnosi per Elseid Hysaj che è uscito dopo uno scontro di gioco durante il match Torino-Napoli. Il difensore azzurro non partirà per gli impegni della Nazionale albanese", si legge sul sito internet ufficiale del club campano.

SPORTAL.IT | 06-10-2019 22:00