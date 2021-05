Fratture alla clavicola in tre punti e a tre costole per Mikel Landa

Il direttore sportivo della Bahrain Alberto Volpi ha confermato ai microfoni di Eurosport che Mikel Landa, cadendo ieri in corrispondenza di uno spartitraffico a pochi chilometri dal traguardo della quinta tappa del Giro d’Italia a Cattolica si è fratturato la clavicola in tre punti e tre costole.

Non è la prima volta che la sfortuna elimina il basco dalla lotta per il successo finale nella corsa rosa: nel 2016 fu vittima di un virus gastrointestinale dopo il giorno di riposo, nel 2017 invece perse quasi mezz’ora per colpa di un caduta nella tappa del Blockhaus. Nel 2019 invece perse due minuti per una caduta di altri corridori che spezzò in due il gruppo nel finale della quarta tappa con arrivo a Frascati e non recuperò più quel distacco dai migliori.

OMNISPORT | 13-05-2021 14:53