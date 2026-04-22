Freccia Vallone, Seixas mantiene le promesse: domina sul Mur de Huy e "avvisa" Pogacar ed Evenepoel in vista della Liegi

Era il grande favorito e puntualmente ha mantenuto le attese: a 19 anni Paul Seixas è il più giovane vincitore della Freccia Vallone. E domenica alla Liegi sarà il primo rivale di Pogacar

Predestinato è dir poco: se Paul Seixas a 19 anni vince corse nelle quali era l’uomo da battere, in barba alla giovanissima età, allora auguri a chi se lo ritroverà davanti per i prossimi due lustri. Perché il talento di Lione ha ribadito al mondo intero di essere sceso sul pianeta del ciclismo con le sembianze di un alieno: nessuno alla sua età aveva mai conquistato una Freccia Vallone, e di conseguenza nessuno aveva mai domato il Mur de Huy come ha fatto il francesino della Decathlon CMA CGM, che ha letteralmente dominato l’ultima prova prima della Liegi, la Doyenne, la Monumento che chiuderà la stagione delle corse del Nord.

Un dominio brutale: in testa dall’inizio alla fine del Mur de Huy

Tadej Pogacar, che la Freccia l’ha vinta nel 2023 e 2025, certamente avrà preso appunti. Perché uno così rischia di rivelarsi ben più di un semplice rivale: Seixas è già oggi una brutta gatta da pelare, e la sensazione è che sul Mur de Huy abbia volutamente “scherzato”, perché ha fatto tutto ciò che ha voluto senza accusare il benché minimo cedimento.

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Ha fatto cioè qualcosa che raramente s’era visto a queste latitudini, neppure negli anni dove dominava un signore chiamato Alejandro Valverde: anziché restare coperto e provare a uscire nelle ultime temutissime rampe del Chemin de Chapelles (il “cammino delle cappelle”, così ribattezzato per la presenza di 7 cappelle nei 1.300 metri di lunghezza) ha preso la salita subito in testa al gruppo, restando praticamente affiancato a Tulett per almeno 600 metri prima di dare un primo scossone al gruppetto dei migliori, con il solo Tulett (alla fine sorprendentemente terzo) e Cosnefroy in grado di tenergli le ruote. Poi è arrivato anche Mauro Schmid che ha chiuso secondo, ma con Seixas che nel frattempo aveva già preso il largo, con l’allungo decisivo arrivato praticamente a 200 metri dall’arrivo.

Una prova di forza totale, con la sensazione che il francese non fosse nemmeno a tutta, a differenza di coloro che l’hanno poi accompagnato sul podio (Cosnefroy ha chiuso quarto, Skjelmose quinto).