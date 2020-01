Frecciata di Borini al Milan

L'attaccante del Verona Fabio Borini nella conferenza stampa di presentazione non ha risparmiato qualche stilettata nei confronti del Milan: "Al Milan ci sono tante cose che vanno e altre che non vanno. Prima di partire ho avuto un colloquio con Massara, e ci siamo detti che fare tanti ruoli è una cosa che non mi ha fatto bene. Io muoio ogni volta in campo, forse il Milan lo faceva meno".

La punta dell'Hellas ha parlato anche del suo scarso utilizzo in rossonero: "Da parte mia c’è stata la disponibilità a ricoprire diversi ruoli, al Milan ho occupato sette posizioni su undici senza fare una piega. Le mie qualità al Milan sono le stesse che porterò qua, voglio vincere ogni partita. Bel gol a Bologna, ma ho preso la palla perché volevo vincere".

SPORTAL.IT | 22-01-2020 16:20