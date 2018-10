Frecciata di Dovizioso: 'Finalmente niente fischi'

Andrea Dovizioso dopo il Gran Premio di Buriram ha voluto ringraziare il pubblico locale, che ha fatto sentire il suo calore senza fischiare nessuno: "I fan europei dovrebbero imparare da quelli thailandesi. Si potevano vedere camicie rosse, gialle o di qualsiasi altro colore in questi giorni, ma sostenuto tutti i piloti, nessuno escluso. E' qualcosa che è stato dimenticato in Europa", le parole del pilota ducatista riportate da tuttomotoriweb.com.

Sul duello con Marquez: "Sono felice di ricevere le lodi di un campione come Marc, sono contento di vederlo tifare per aver vinto, il che significa che lo stiamo mettendo in difficoltà. Avremmo potuto soffrire di più e invece abbiamo raggiunto l’ultima curva con lui, che è un grande passo avanti per noi. comprendendo cose nuove, è importante farlo ora per risolverli per la prossima stagione".

La Ducati sta già lavorando per il 2019: "Il campionato è già scritto. Non sto gareggiando per il titolo, ma per migliorare la moto per il prossimo anno, spero che il nostro obiettivo sia quello di vincere il titolo".

SPORTAL.IT | 09-10-2018 11:50