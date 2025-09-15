"Free Palestine", il grido di Hannah Einbinder agli Emmy

Hannah Einbinder ha vinto il premio come migliore attrice non protagonista agli Emmy Awards 2025 per il suo ruolo in “Hacks”. L’attrice, però, durante il suo discorso riservato ai ringraziamenti ha aggiunto: “Voglio solo dire, finalmente, forza Birds (squadra di football americano Philadelphia Eagles), -imprecazione- l’ICE e -altra imprecazione- Palestina libera!”. Restrizioni: EDITORIAL USE ONLY, NO RESALE, NO USE AFTER SEPTEMBER 21ST 2025, NO USE OF MUSICAL PERFORMANCES