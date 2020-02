Frey agli juventini: "Vergognatevi"

L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey come tutto il popolo viola si schiera con il presidente Rocco Commisso, che si è sfogato dopo la partita con la Juventus. L'ex estremo difensore francese ha postato una foto con il presidente gigliato e la didascalia "100% con te presidente".

Poi Frey ha risposto a un tifoso della Juventus che si lamentava per la mancanza di rispetto di Commisso nei confronti di Nedved: "Vergognatevi voi che nonostante siete la squadra più forte non avete neanche l'onestà di dire le cose come stanno".

SPORTAL.IT | 03-02-2020 08:29