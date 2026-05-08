Friburgo-Braga, moviola: show dell’arbitro Massa, rosso dopo 6’, finisce con l’invasione di campo

La prova dell’arbitro Massa nel ritorno della semifinale di Europa League analizzata al microscopio, il fischietto ligure ha ammonito tre giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Severo ma giusto: convincente prova di Massa nella semifinale di Europa League che ha visto il successo del Friburgo per 3-1. Poche sbavature, mai chiamato in causa il Var Chiffi, tre gli ammoniti e un espulso, vediamo cosa è successo.

Friburgo-Braga, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 6′ l’episodio chiave, un errore difensivo del Braga, passaggio filtrante che inganna Paulo Oliveira e apre un varco nella zona centrale verso la porta di Hornicek, di cui Beste approfitta ma viene steso da Dorgeles al limite dell’area. Per Massa non ci sono dubbi cartellino rosso diretto per fallo da ultimo uomo, la prima espulsione in carriera per l’ivoriano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le proteste del Braga

Al 19′ regolare il gol di Kluber, così come al 41′ quello di Manzambi. Primo giallo al 62′, è per Victor. Al 65′ ammonito anche Gorby. Al 68′ Moutinho disegna una traiettoria a giro insidiosa, poi reclama una deviazione ma Massa fa giocare senza assegnare il corner, proteste generali dei giocatori portoghesi. Al 71′ ammonito Tiznak e un minuto dopo segna ancora Kluber: gol buono, sul filo del fuorigioco. Al 79′ valido il 3-1 segnato da Pau Victor. Al 94′ giallo a Gabri Martinez. Dopo 6′ di recupero finisce 3-1 per il Friburgo. Dopo il triplice fischio incredibile invasione di campo, migliaia di tifosi sul terreno di gioco, la polizia antisommossa in campo ma è tutto pacifico: una commovente scena che ha fatto piangere Julian Schuster e altri come bambini.

Chi è l’arbitro Massa

Bancario, internazionale con oltre 200 gare di serie A alle spalle, Davide Massa – scelto per Friburgo-Braga- è uno degli arbitri più esperti al momento presenti nel campionato italiano di Serie A. Risale infatti al gennaio 2011 il suo esordio nel massimo campionato, in Fiorentina-Lecce. La promozione in pianta stabile in CAN A arriva solo un anno dopo, precisamente a luglio del 2012. Una carriera fulminante, che lo porta, dopo appena un paio d’anni, a diventare internazionale. Il debutto sul campo europeo porta la data del 17 luglio 2014, in Elfsborg-Inter Baku, valevole per la qualificazione all’Europa League. Dalla second alla “first class” europea il percorso è lungo e servono circa 6 anni, la promozione avviene a giugno 2018 e la prima gara di Champions League è Porto-Lokomotiv Mosca. Massa in stagione aveva diretto finora solo due gare di terza fascia: Genoa-Lecce e Pisa-Udinese, poi il big match Roma-Inter, Pisa-Lazio e Roma-Napoli. Aveva arbitrato anche Betis-Braga di Europa League.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli ed Alassio con il belga Lambrechts IV uomo, Chiffi al Var e Pairetto all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Victor, Gorby, Tiznak, Martinez, espulso Dorgeles.