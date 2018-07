Froome cade per colpa di un gendarme

Clamoroso fuori programma nella giornata odierna del Tour de France.

Chris Froome, in considerevole ritardo accumulato sul traguardo di Saint-Lary-Soulan, è caduto per colpa di un gendarme francese lungo la discesa che lo riportava verso i mezzi del Team Sky.

Negli attimi successivi all'arrivo, Froome si è coperto con una mantellina e ha iniziato a scendere con la corsa ancora in svolgimento. Il poliziotto, non avendolo riconosciuto e scambiandolo per un semplice appassionato, lo ha bloccato facendolo cadere a terra.

SPORTAL.IT | 25-07-2018 21:25