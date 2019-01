Froome lancia il suo erede al Giro d'Italia

Chris Froome in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha lanciato Egan Bernal come suo erede sul gradino più alto del Giro d'Italia: "Lo ritengo già pronto per vincere, la Corsa Rosa sarà una grande opportunità per lui. Il Tour de France l’anno scorso è stato il suo primo grande esame. Ovvio che, trattandosi di una gara che si deciderà in montagna. Anche se ha solo ventidue anni, secondo me può farcela con il supporto della squadra: è maturo, motivato e attento".



Dopo il Tour, l'obiettivo stagionale numero uno, Froome parteciperà ai Mondiali: "Ma mi interessano meno, anche se saranno in Gran Bretagna. Penso che Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), sia più adatto: è un velocista che rende bene su certi percorsi. Ma farò di tutto per essere in forma. Vorrei invece vincere l’Olimpiade di Tokyo 2020, ma i risultati non si ottengono da un giorno all’altro e in certi appuntamenti non si improvvisa niente".

SPORTAL.IT | 25-01-2019 10:55