Froome tuona: "Non sono finito"

Chris Froome, escluso dal Tour de France per scelta tecnica dal team Ineos, replica a chi lo dà per finito: “In questi ultimi mesi sul mio conto ho letto diverse cose sbagliate, non corrette. Sono convinto fermamente che non sono un corridore finito e le scelte che ho fatto lo dimostrano. E comunque solo il tempo dirà che cosa è vero e che cosa non lo è. Sono ancora molto concentrato a cercare di dare il meglio in questa stagione così strana dopo la pausa per il coronavirus. E se ci riuscirò, la cosa mi darà slancio per cominciare bene pure il prossimo anno. Certo: sarà una sfida completamente differente, e ciò è davvero molto motivante. Perché sento di avere ancora diversi anni di ciclismo pedalato davanti a me”.

“Quando ho saputo che non sarei stato al via del Tour de France, nell’immediato ho ridotto un po’ il volume degli allenamenti in bici e mi sono concentrato di più sulla costruzione della forza muscolare. Sentivo che mancavo un po’ nel settore, diciamo, dell’alta intensità. E adesso questa Tirreno-Adriatico è l’ideale per me, 8 giorni di gara di fila. Sono entusiasta di esserci e spero di trovare quello che mi manca” sono le parole di Froome alla Gazzetta dello Sport.

OMNISPORT | 08-09-2020 10:56