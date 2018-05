Frosini biancorosso fino al 2020

La Pallacanestro Reggiana ha comunicato di aver esteso in data odierna il contratto, in scadenza a giugno 2019, con il proprio direttore sportivo Alessandro Frosini fino a giugno 2020, con opzione di uscita bilaterale al termine della prima stagione sportiva.

"L’estensione del contratto con Alessandro Frosini è un ulteriore segnale di fiducia e rafforzamento dal punto di vista tecnico-sportivo – ha dichiarato il presidente Licia Ferrarini – insieme a lui stiamo iniziando a tracciare le linee guida per la prossima stagione ed abbiamo convenuto fosse corretto partire proprio dal nostro responsabile dell’area tecnica".

"Sono molto soddisfatto per questo accordo – queste le parole del ds biancorosso – ringrazio la società per la fiducia accordata; sono pronto ad iniziare la mia decima stagione in biancorosso (2 da giocatore ed 8 da ds, ndr) con rinnovato entusiasmo e nuovi stimoli per dare il mio contributo alla crescita del club".

