Frosini e l'ammirazione dell'ex

Alessandro Frosini, ex giocatore della Virtus Bologna e attuale direttore sportivo della Grissin Bon Reggio Emilia, trova la chiave della pesantissima sconfitta dei biancorossi con i felsinei. “Abbiamo provato a controllare il ritmo della partita, ma con loro non era possibile e le percentuali che ritroviamo nelle statistiche del match ne sono la prova” racconta al ‘Resto del Carlino’.

“Tante palle perse e errori, riguarderemo la partita per ragionare e sudare di conseguenza in palestra per correggerci. Mi sarei anche aspettato una squadra più garibaldina” aggiunge il toscano.

SPORTAL.IT | 04-11-2019 12:55