Frosinone, Ariaudo non vuole nascondersi

La vittoria del Frosinone sulla Salernitana consente ai ciociari di tornare al secondo posto da soli, staccando di tre punti il Crotone. Un risultato che esalta Lorenzo Ariaudo, difensore della squadra ciociara: "Abbiamo registrato la difesa, prendere gol fa bene a tutta la squadra, ma il lavoro è collettivo, siamo un gran gruppo" ha dichiarato a Dazn.

Ariaudo ha anche parlato dell'impatto del compagno di squadra Novakovich: "E' un ragazzo bravissimo – ha detto – , si impegna, lavora a mille all'ora, si è ambientato e ci sta dando un gran contributo".

Sul prosieguo della stagione e sull'obiettivo finale, Ariaudo non vuole nascondersi: "La squadra è allestita per andare in Serie A".

SPORTAL.IT | 29-02-2020 20:53