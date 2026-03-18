Frosinone-Bari 18 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 31a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Frosinone-Bari: orario, arbitro, forma recente e curiosità.

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Serie B 2025-26, 31ª giornata: Frosinone–Bari si gioca allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 19:00. Classifica opposta: Frosinone 3° con 59 punti (16 vittorie, 11 pareggi, 3 sconfitte; 57 gol fatti, 30 subiti), Bari 17° a quota 31 (7 vittorie, 10 pareggi, 13 sconfitte; 29 segnati, 45 incassati). È una sfida dal sapore testa-coda: ciociari in corsa promozione, pugliesi in pieno scontro salvezza. In casa il Frosinone vola, ma il Bari cerca punti pesanti per respirare.

Le ultime partite giocate

Frosinone in serie utile e con grande solidità: tanti pareggi, un netto successo con la Sampdoria e imbattibilità recente che pesa. Il Bari alterna exploit e scivoloni: colpi esterni, successi larghi al San Nicola ma anche un pesante ko a Pescara. Nelle ultime cinque: Frosinone 7 punti, Bari 10.

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Frosinone x x x ok x Bari x ok ok ko ok

Dettaglio risultati (ultime 5):

Frosinone

Frosinone–Empoli 2-2; Catanzaro–Frosinone 2-2; Frosinone–Pescara 2-2; Frosinone–Sampdoria 3-0; Cesena–Frosinone 2-2.

Bari

Padova–Bari 1-1; Sampdoria–Bari 0-2; Bari–Empoli 2-1; Pescara–Bari 4-0; Bari–Reggiana 4-1.

L’arbitro di Frosinone-Bari

Frosinone–Bari sarà diretta dal signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR Paterna. Nella Serie B 2025-26 Maresca ha arbitrato 5 gare: 2 rigori assegnati, media 5,8 ammonizioni a partita (27 gialli), 1 doppio giallo e 1 rosso diretto; 19 fuorigioco fischiati.

Arbitro: Maresca

Assistenti: Baccini – Fontani

– IV: Feliciani

VAR: Paterna

AVAR: Cosso

Statistiche interessanti

È una sfida che intreccia obiettivi diversi e numeri caldissimi. Il Frosinone arriva da una lunga striscia positiva allo Stirpe e ha già colpito spesso in avvio: è tra le squadre più letali nei primi 30 minuti. Il Bari, che all’andata aveva piazzato il colpo grosso in trasferta, vive una stagione a fisarmonica lontano da casa e soffre nella mezz’ora centrale. Attenzione ai talenti emergenti: Farès Ghedjemis ha già superato la doppia cifra, mentre il 2006 Emanuele Rao si è preso la scena con gol pesanti. Precedenti, trend casa/trasferta e finestre temporali del gol disegnano un match tatticamente intrigante, in cui il baricentro della partita – e la capacità di gestire le ondate offensive nel cuore del primo e del secondo tempo – possono spostare l’inerzia. Con un Frosinone aggressivo per PPDA e un Bari che punta su ripartenze e palle inattive, la chiave potrebbe essere la precisione nell’ultimo passaggio e l’attenzione sulle corsie, dove cross e uno contro uno pesano più della media.

Precedenti recenti: dopo due passi falsi, il Frosinone ha vinto l’ultimo incrocio con il Bari in B (3-2) e insegue un raro bis contro i pugliesi.

ha vinto l’ultimo incrocio con il in B (3-2) e insegue un raro bis contro i pugliesi. Tabù Stirpe: il Bari ha trovato il successo esterno a Frosinone solo una volta in otto visite di B (2N, 5P), proprio nell’ultima (3-0, 22/09/2024).

ha trovato il successo esterno a Frosinone solo una volta in otto visite di B (2N, 5P), proprio nell’ultima (3-0, 22/09/2024). Fattore casa: dal 2025 il Frosinone ha perso solo due delle ultime 21 gare interne di B (10V, 9N), segno di un fortino difficile da espugnare.

ha perso solo due delle ultime 21 gare interne di B (10V, 9N), segno di un fortino difficile da espugnare. Altalena fuori casa: il Bari non ripete lo stesso risultato per due trasferte di fila da sette gare; arriva da un pesante 0-4 a Pescara .

non ripete lo stesso risultato per due trasferte di fila da sette gare; arriva da un pesante 0-4 a . Finestre del gol: Frosinone top per reti nei primi 30′ (17/57), Bari fragile tra 31′ e 60′ (21/45 subiti).

top per reti nei primi 30′ (17/57), fragile tra 31′ e 60′ (21/45 subiti). Giovani d’oro: Farès Ghedjemis (classe 2002) è tra i pochi under 23 in doppia cifra in questa B.

(classe 2002) è tra i pochi under 23 in doppia cifra in questa B. Baby fenomeno: Emanuele Rao (2006) ha già timbrato almeno cinque reti, unendo talento e freddezza sotto porta.

Le statistiche stagionali di Frosinone e Bari

Il Frosinone segna di più (57 vs 29), concede meno (30 vs 45) e mantiene più clean sheet (11 vs 6). Possesso simile (49% vs 48%), ma superiore la precisione al tiro dei ciociari (46,2% vs 39,8%). Anche il pressing è più aggressivo: PPDA 10,1 per il Frosinone contro 12,7 del Bari. Sul piano disciplinare, più gialli per i laziali (67 vs 58) e più rossi (4 vs 2).

Fra i singoli: per il Frosinone brilla Farès Ghedjemis (11 gol) con il faro creativo Giacomo Calò (12 assist); miglior portiere per clean sheet Lorenzo Palmisani (11). Più ammonito: Gabriele Bracaglia (10); espulsioni a quota 1 per Giorgi Kvernadze, Gabriele Calvani, Anthony Oyono e Ben Kone. Nel Bari il bomber è Gabriele Moncini (8), top assist Mehdi Dorval (5); in porta spicca Michele Cerofolini (6 clean sheet). Tra i più sanzionati spicca Kevin Piscopo (6 gialli); rossi per Dimitrios Nikolaou e Andrea Meroni (1).

Frosinone Bari Partite giocate 30 30 Vittorie 16 7 Pareggi 11 10 Sconfitte 3 13 Gol fatti 57 29 Gol subiti 30 45 Possesso palla (%) 49.0 48.0 Precisione tiro (%) 46.19 39.83 PPDA (pressione) 10.1 12.7 Clean sheet 11 6 Cartellini gialli 67 58 Cartellini rossi 4 2 Capocannoniere Farès Ghedjemis 11 Gabriele Moncini 8 Top assistman Giacomo Calò 12 Mehdi Dorval 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Frosinone-Bari? Mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 19:00. Dove si gioca Frosinone-Bari? Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Chi è l’arbitro di Frosinone-Bari? Fabio Maresca di Napoli. Assistenti: Baccini e Fontani; IV uomo: Feliciani; VAR: Paterna; AVAR: Cosso.