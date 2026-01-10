Frosinone-Catanzaro 10 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Frosinone–Catanzaro è un big match di alta classifica della 19a giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 10 gennaio 2026 alle 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. I ciociari guidano la classifica al 1° posto con 38 punti in 18 gare (11 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte; 34 gol fatti, 16 subiti), mentre i calabresi sono 5° con 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 26 gol segnati, 19 incassati). Scontro dal peso specifico importante: il Frosinone difende la vetta, il Catanzaro spinge per restare in zona playoff.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Frosinone-Catanzaro
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Frosinone e Catanzaro
Le ultime partite giocate
Due squadre in ottima forma. Il Frosinone è reduce da una striscia di 4 vittorie e 1 pareggio che ne certifica solidità e continuità, con difesa attenta e attacco concreto. Il Catanzaro arriva lanciatissimo: cinque successi consecutivi e slancio esterno ritrovato. Sfida tra inerzie positive e dettagli che possono fare la differenza.
|Frosinone
|ok
|ok
|ok
|ok
|x
|Catanzaro
|ok
|ok
|ok
|ok
|ok
Nelle ultime 5 partite di campionato il Frosinone ha totalizzato 13 punti, mentre il Catanzaro ne ha fatti 15. Questo il dettaglio dei risultati:
- Frosinone
Reggiana-Frosinone 0-1; Frosinone-Juve Stabia 3-0; Pescara-Frosinone 1-2; Frosinone-Spezia 2-1; Empoli-Frosinone 1-1.
- Catanzaro
Catanzaro-Virtus Entella 3-2; Modena-Catanzaro 1-2; Catanzaro-Avellino 1-0; Bari-Catanzaro 1-2; Catanzaro-Cesena 2-0.
L’arbitro di Frosinone-Catanzaro
La partita sarà diretta dal signor Federico Dionisi. Al VAR ci sarà Paterna. Nella Serie B 2025/26 Dionisi ha diretto 6 gare: 187 falli fischiati, 2 rigori concessi, 21 cartellini gialli, 1 doppio giallo e 2 rossi, per una media di 4,0 cartellini a incontro.
- Arbitro: DIONISI
- Assistenti: NIEDDA – ZANELLATI
- IV: ALDI
- VAR: PATERNA
- AVAR: GARIGLIO
Statistiche interessanti
Sfida ad alto tasso tecnico e mentale: il Frosinone difende il primato con numeri da promozione, il Catanzaro ci arriva in volata dopo una serie di vittorie che ha rilanciato ambizioni e autostima. L’anno scorso i due incroci in B si sono chiusi in equilibrio, segnale di una rivalità tattica serrata. I ciociari cercano il terzo successo interno di fila, mentre i giallorossi hanno cambiato marcia anche in trasferta. Occhi puntati su Antonio Raimondo, uno dei prospetti più brillanti del campionato, e su Pietro Iemmello, leader tecnico e terminale di riferimento del Catanzaro. Equilibrio e dettagli: possesso più manovrato per gli ospiti, verticalità e ritmo per i padroni di casa; il confronto tra fasi difensive può orientare la sfida, così come la precisione al tiro e la qualità sui calci piazzati.
- Precedenti recenti in B: nella scorsa stagione, due pareggi (0-0 all’andata, 1-1 al ritorno), equilibrio totale tra Frosinone e Catanzaro.
- Primo posto solido: 38 punti in 18 gare per il Frosinone; tra le squadre con questo bottino a questo punto del torneo, la maggior parte a fine stagione è stata promossa.
- Casa fortino: i ciociari cercano la terza vittoria interna consecutiva, traguardo che manca dai tempi di Fabio Grosso.
- Striscia giallorossa: il Catanzaro viene da 5 vittorie di fila, eguagliando la sua miglior serie storica in B (tra 1971 e 1972).
- Trasferta da applausi: 3 successi nelle ultime 4 gare esterne per il Catanzaro, inversione di tendenza rispetto al passato.
- Giovani protagonisti: il classe 2004 Antonio Raimondo ha già toccato quota 15 reti complessive in B nelle ultime due stagioni, tra i più giovani marcatori seriali del torneo.
- L’impatto di Pietro Iemmello: 5 gol e 4 assist in stagione, incisivo sia in rifinitura che in finalizzazione.
Le statistiche stagionali di Frosinone e Catanzaro
Il Frosinone combina ritmo e concretezza: 34 gol segnati, 16 subiti, 7 clean sheet e conversione al 15% circa (14,98). Il Catanzaro predilige gestione e palleggio (55% di possesso) con buona incisività (26 reti, conversione 15,38) ma qualche rischio in più dietro (19 gol incassati). Precisione al tiro simile (44% abbondante per entrambe), PPDA in area pressing allineato (11,2 vs 11,8). Su palla inattiva, i ciociari costruiscono volume di corner, i calabresi crossano con maggiore accuratezza.
Focus giocatori: per il Frosinone i migliori marcatori sono Farès Ghedjemis (6) e Ilias Koutsoupias (6), seguiti da Antonio Raimondo (5). Top assistman Giacomo Calò (8). Più ammonito Gabriele Bracaglia (7), espulsi a quota 1 Anthony Oyono, Giorgi Kvernadze e Gabriele Calvani. In porta, Lorenzo Palmisani ha collezionato 7 clean sheet. Nel Catanzaro comanda Alphadjo Cissé (6 gol) davanti a Pietro Iemmello (5); al passaggio decisivo brillano Simone Pontisso e Pietro Iemmello (4). Più ammonito Nicolò Brighenti (7), nessuna espulsione registrata finora; Mirko Pigliacelli a quota 5 clean sheet.
|Frosinone
|Catanzaro
|Partite giocate
|18
|18
|Vittorie
|11
|8
|Pareggi
|5
|7
|Sconfitte
|2
|3
|Gol segnati
|34
|26
|Gol subiti
|16
|19
|Media gol subiti/gara
|0,9
|1,1
|Possesso palla (%)
|47,3
|55,0
|Tiri nello specchio
|101
|75
|Precisione al tiro (%)
|44,5
|44,4
|Conversione tiro in gol (%)
|15,0
|15,4
|PPDA (pressing)
|11,2
|11,8
|Clean sheet
|7
|5
|Cartellini gialli
|42
|45
|Cartellini rossi
|3
|0
|Capocannonieri
|Ghedjemis/Koutsoupias 6
|Cissé 6
|Top assistman
|Calò 8
|Pontisso/Iemmello 4
FAQ
- Quando si gioca Frosinone-Catanzaro?
-
Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Frosinone-Catanzaro?
-
Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.
- Chi è l’arbitro di Frosinone-Catanzaro?
-
Federico Dionisi; assistenti Niedda e Zanellati; IV uomo Aldi; VAR Paterna; AVAR Gariglio.
