Frosinone-Catanzaro 10 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 19a giornata. Numeri, precedenti e statistiche per capire Frosinone-Catanzaro: orario, arbitro, forma recente e dati squadra-giocatori.

Frosinone–Catanzaro è un big match di alta classifica della 19a giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 10 gennaio 2026 alle 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. I ciociari guidano la classifica al 1° posto con 38 punti in 18 gare (11 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte; 34 gol fatti, 16 subiti), mentre i calabresi sono 5° con 31 punti (8 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 26 gol segnati, 19 incassati). Scontro dal peso specifico importante: il Frosinone difende la vetta, il Catanzaro spinge per restare in zona playoff.

Le ultime partite giocate

Due squadre in ottima forma. Il Frosinone è reduce da una striscia di 4 vittorie e 1 pareggio che ne certifica solidità e continuità, con difesa attenta e attacco concreto. Il Catanzaro arriva lanciatissimo: cinque successi consecutivi e slancio esterno ritrovato. Sfida tra inerzie positive e dettagli che possono fare la differenza.

Nelle ultime 5 partite di campionato il Frosinone ha totalizzato 13 punti, mentre il Catanzaro ne ha fatti 15. Questo il dettaglio dei risultati:

Frosinone

Reggiana-Frosinone 0-1; Frosinone-Juve Stabia 3-0; Pescara-Frosinone 1-2; Frosinone-Spezia 2-1; Empoli-Frosinone 1-1.

Catanzaro

Catanzaro-Virtus Entella 3-2; Modena-Catanzaro 1-2; Catanzaro-Avellino 1-0; Bari-Catanzaro 1-2; Catanzaro-Cesena 2-0.

L’arbitro di Frosinone-Catanzaro

La partita sarà diretta dal signor Federico Dionisi. Al VAR ci sarà Paterna. Nella Serie B 2025/26 Dionisi ha diretto 6 gare: 187 falli fischiati, 2 rigori concessi, 21 cartellini gialli, 1 doppio giallo e 2 rossi, per una media di 4,0 cartellini a incontro.

Arbitro: DIONISI

Assistenti: NIEDDA – ZANELLATI

IV: ALDI

VAR: PATERNA

AVAR: GARIGLIO

Statistiche interessanti

Sfida ad alto tasso tecnico e mentale: il Frosinone difende il primato con numeri da promozione, il Catanzaro ci arriva in volata dopo una serie di vittorie che ha rilanciato ambizioni e autostima. L’anno scorso i due incroci in B si sono chiusi in equilibrio, segnale di una rivalità tattica serrata. I ciociari cercano il terzo successo interno di fila, mentre i giallorossi hanno cambiato marcia anche in trasferta. Occhi puntati su Antonio Raimondo, uno dei prospetti più brillanti del campionato, e su Pietro Iemmello, leader tecnico e terminale di riferimento del Catanzaro. Equilibrio e dettagli: possesso più manovrato per gli ospiti, verticalità e ritmo per i padroni di casa; il confronto tra fasi difensive può orientare la sfida, così come la precisione al tiro e la qualità sui calci piazzati.

Precedenti recenti in B: nella scorsa stagione, due pareggi (0-0 all’andata, 1-1 al ritorno), equilibrio totale tra Frosinone e Catanzaro .

e . Primo posto solido: 38 punti in 18 gare per il Frosinone ; tra le squadre con questo bottino a questo punto del torneo, la maggior parte a fine stagione è stata promossa.

; tra le squadre con questo bottino a questo punto del torneo, la maggior parte a fine stagione è stata promossa. Casa fortino: i ciociari cercano la terza vittoria interna consecutiva, traguardo che manca dai tempi di Fabio Grosso.

Striscia giallorossa: il Catanzaro viene da 5 vittorie di fila, eguagliando la sua miglior serie storica in B (tra 1971 e 1972).

viene da 5 vittorie di fila, eguagliando la sua miglior serie storica in B (tra 1971 e 1972). Trasferta da applausi: 3 successi nelle ultime 4 gare esterne per il Catanzaro , inversione di tendenza rispetto al passato.

, inversione di tendenza rispetto al passato. Giovani protagonisti: il classe 2004 Antonio Raimondo ha già toccato quota 15 reti complessive in B nelle ultime due stagioni, tra i più giovani marcatori seriali del torneo.

ha già toccato quota 15 reti complessive in B nelle ultime due stagioni, tra i più giovani marcatori seriali del torneo. L’impatto di Pietro Iemmello: 5 gol e 4 assist in stagione, incisivo sia in rifinitura che in finalizzazione.

Le statistiche stagionali di Frosinone e Catanzaro

Il Frosinone combina ritmo e concretezza: 34 gol segnati, 16 subiti, 7 clean sheet e conversione al 15% circa (14,98). Il Catanzaro predilige gestione e palleggio (55% di possesso) con buona incisività (26 reti, conversione 15,38) ma qualche rischio in più dietro (19 gol incassati). Precisione al tiro simile (44% abbondante per entrambe), PPDA in area pressing allineato (11,2 vs 11,8). Su palla inattiva, i ciociari costruiscono volume di corner, i calabresi crossano con maggiore accuratezza.

Focus giocatori: per il Frosinone i migliori marcatori sono Farès Ghedjemis (6) e Ilias Koutsoupias (6), seguiti da Antonio Raimondo (5). Top assistman Giacomo Calò (8). Più ammonito Gabriele Bracaglia (7), espulsi a quota 1 Anthony Oyono, Giorgi Kvernadze e Gabriele Calvani. In porta, Lorenzo Palmisani ha collezionato 7 clean sheet. Nel Catanzaro comanda Alphadjo Cissé (6 gol) davanti a Pietro Iemmello (5); al passaggio decisivo brillano Simone Pontisso e Pietro Iemmello (4). Più ammonito Nicolò Brighenti (7), nessuna espulsione registrata finora; Mirko Pigliacelli a quota 5 clean sheet.

Frosinone Catanzaro Partite giocate 18 18 Vittorie 11 8 Pareggi 5 7 Sconfitte 2 3 Gol segnati 34 26 Gol subiti 16 19 Media gol subiti/gara 0,9 1,1 Possesso palla (%) 47,3 55,0 Tiri nello specchio 101 75 Precisione al tiro (%) 44,5 44,4 Conversione tiro in gol (%) 15,0 15,4 PPDA (pressing) 11,2 11,8 Clean sheet 7 5 Cartellini gialli 42 45 Cartellini rossi 3 0 Capocannonieri Ghedjemis/Koutsoupias 6 Cissé 6 Top assistman Calò 8 Pontisso/Iemmello 4

FAQ Quando si gioca Frosinone-Catanzaro? Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Frosinone-Catanzaro? Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Chi è l’arbitro di Frosinone-Catanzaro? Federico Dionisi; assistenti Niedda e Zanellati; IV uomo Aldi; VAR Paterna; AVAR Gariglio.