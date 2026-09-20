Frosinone-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Frosinone-Como di Serie A 2026-27, 5a giornata: data, orario, probabili formazioni, assenti, arbitro, ultime partite e statistiche a confronto

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Frosinone–Como accende la 5a giornata di Serie A 2026-27: si gioca domenica 20 settembre 2026 alle 15:00 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Avvio da alta classifica: i ciociari sono 7° con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta; 7 gol fatti, 4 subiti), i lariani 5° con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio; 9 gol segnati, 4 incassati). Una sfida d’alta quota tra un Frosinone frizzante e un Como imbattuto e brillante anche in trasferta.

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Probabili formazioni di Frosinone-Como

Si va verso un duello a specchio: entrambe potrebbero ripartire dal 4-2-3-1. Nel Frosinone, con Grillitsch out e Terzic ai box, la cerniera in mezzo dovrebbe premiare Calò e Masini, mentre sulla trequarti Ghedjemis, Schmid e Kvernadze proverebbero a innescare Raimondo. In difesa ballottaggi limitati: Oyono dovrebbe avere corsia libera a destra. Nel Como, con ampia scelta e nessuno squalificato, restano opzioni nel reparto offensivo: Diao e Paz sembrano in vantaggio, ma non è escluso spazio per Douvikas a gara in corso; davanti, fiducia a Kean, mentre sugli esterni bassi si dovrebbe puntare su Couto e Kaiki.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani ; Oyono , Calvani , Cittadini , Bracaglia ; Calò , Masini ; Ghedjemis , Schmid , Kvernadze ; Raimondo .

(4-2-3-1): ; , , , ; , ; , , ; . Como (4-2-3-1): Sánchez; Couto, Ramón, Chalobah, Kaiki; Perrone, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Kean.

Gli indisponibili di Frosinone-Como

Nel Frosinone pesano le assenze in mediana e in corsia: stop per Grillitsch e Terzic, che tolgono alternative nelle rotazioni e costringono a confermare l’assetto visto nelle ultime uscite. Il Como arriva invece con la rosa pressoché al completo: situazione che potrebbe favorire scelte più aggressive tra trequarti e attacco, con possibilità di subentri di qualità dalla panchina.

Frosinone – Infortunati: Grillitsch (infortunio alla coscia), Terzic (lesione al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio alla coscia), (lesione al bicipite femorale). Squalificati: nessuno. Como – Infortunati: nessuno. Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il Frosinone arriva con 7 punti nelle ultime quattro, trascinato da Raimondo e dalle accelerazioni di Kvernadze. Il Como è lanciatissimo: 10 punti su 12, attacco prolifico anche lontano dal Sinigaglia. L’inerzia recente racconta di una sfida equilibrata ma con i lariani molto efficaci in trasferta.

Frosinone ko ok ok x Como x ok ok ok

Frosinone

Frosinone–Juventus 0-1; Fiorentina–Frosinone 0-3; Frosinone–Venezia 3-2; Genoa–Frosinone 1-1.

Como

Udinese–Como 1-1; Napoli–Como 1-2; Genoa–Como 1-4; Como–Parma 2-1.

L’arbitro di Frosinone-Como

Dirige Daniele Chiffi; assistenti Peretti e Rossi M., IV Feliciani. Al VAR Ghersini, AVAR Rutella. In questa Serie A 2026-27 Chiffi ha arbitrato 1 gara: 0 rigori, 2 ammonizioni, nessuna espulsione; 17 falli fischiati e 9 fuorigioco, indice di gestione piuttosto lineare.

Informazioni interessanti

Prima assoluta in Serie A tra Frosinone e Como, ma il recente passato tra B e C sorride ai ciociari. I lariani, però, hanno costruito un’identità da trasferta: ritmo alto, catene laterali produttive e grande pulizia tecnica nelle sequenze da 10+ passaggi. Il Frosinone ha iniziato forte e al Benito Stirpe spinge: transizioni rapide e talento giovane – da Kvernadze a Schmid – per innescare Raimondo. Dall’altra parte, qualità sulla trequarti con Paz, Baturina e gli strappi di Diao. Dettagli e duelli in corsia potrebbero indirizzare il match, con l’attenzione a palla inattiva e ripartenze.

Prima sfida in A: in cadetteria e C il Frosinone ha vinto quattro delle ultime cinque contro il Como , inclusi due 2-0 nell’annata 2022/23.

ha vinto quattro delle ultime cinque contro il , inclusi due 2-0 nell’annata 2022/23. Dopo sei ko di fila contro lombarde in A, il Frosinone ha battuto il Monza (1-0, maggio 2024) e punta al bis storico.

ha battuto il Monza (1-0, maggio 2024) e punta al bis storico. Il Como ha piegato di recente sia Roma sia Lazio : potrebbe centrare tre successi di fila contro club laziali per la prima volta.

ha piegato di recente sia sia : potrebbe centrare tre successi di fila contro club laziali per la prima volta. Avvio record eguagliato per il Frosinone : 7 punti dopo 4 gare come nel 2023/24; al Benito Stirpe sogna il secondo successo interno consecutivo.

: 7 punti dopo 4 gare come nel 2023/24; al Benito Stirpe sogna il secondo successo interno consecutivo. Nel 2026 il Como è macchina da trasferta: 30 punti in 13 gare esterne (9V, 3N, 1P) e attacco top fuori casa.

è macchina da trasferta: 30 punti in 13 gare esterne (9V, 3N, 1P) e attacco top fuori casa. Frosinone pericoloso in contropiede (tanti tiri da transizione); il Como ha concesso pochissimi tiri nello specchio in stagione.

pericoloso in contropiede (tanti tiri da transizione); il ha concesso pochissimi tiri nello specchio in stagione. Sequenze di 10+ passaggi: il Como è primo in A per azioni che si chiudono con tiro o ingresso in area, stile da grande d’Europa.

è primo in A per azioni che si chiudono con tiro o ingresso in area, stile da grande d’Europa. Kvernadze a segno da due gare: può eguagliare un primato frusinate che in A appartiene a Soulé (2023).

a segno da due gare: può eguagliare un primato frusinate che in A appartiene a (2023). Tanti under 23 protagonisti: tra i più incisivi Diao , Paz , Bracaglia , Baturina , Kvernadze .

, , , , . Baturina show lontano da casa: partecipa a tre reti nelle ultime due trasferte e insegue il tris consecutivo.

Le statistiche stagionali di Frosinone e Como

Numeri a confronto: possesso e precisione passaggi premiano nettamente il Como (60,5% e 90,1%), mentre il Frosinone (43% e 71,7%) punta su aggressività e verticalità (PPDA 9,2 vs 12,5). In attacco i lariani hanno prodotto di più (9 gol, 61 tiri, 28 nello specchio) ma i ciociari restano efficaci (7 gol, 41 tiri, 22 in porta). Dietro, entrambe a 4 reti subite; un clean sheet per i gialloblù, nessuno per gli azzurri.

Giocatori: capocannoniere Raimondo (4) per il Frosinone; nel Como comandano Baturina e Douvikas (2). Assist: diversi a quota 1 per entrambe (tra i frusinati Bracaglia, Calò, Oyono, Schmid, Kvernadze; tra i lariani Baturina, Diao, Paz, Perrone, Milla). Ammoniti: Bracaglia, Calvani, Schmid (2) nel Frosinone; Baturina, Caqueret (1) nel Como. Porte inviolate: Palmisani 1; Sánchez 0.

Frosinone Como Partite giocate 4 4 Vittorie 2 3 Pareggi 1 1 Sconfitte 1 0 Gol segnati 7 9 Gol subiti 4 4 Possesso palla (%) 43.0 60.5 Precisione passaggi (%) 71.68 90.11 Tiri totali 41 61 Tiri in porta 22 28 PPDA 9.2 12.5 Clean sheet 1 0 Cartellini gialli 9 2

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FAQ Quando e a che ora si gioca Frosinone-Como? Domenica 20 settembre 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Frosinone-Como? Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Chi è l’arbitro di Frosinone-Como? L’arbitro è Daniele Chiffi, assistenti Peretti e Rossi M.; IV uomo Feliciani; VAR Ghersini; AVAR Rutella.