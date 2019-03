Frosinone, deciso il futuro di Baroni

Retrocessione o no, il Frosinone ripartirà da una certezza: Marco Baroni. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club ciociaro sta già pianificando i prossimi passi, a prescindere dalla categoria in cui parteciperà nella prossima stagione.

Il tecnico attuale, che ha ridato negli ultimi mesi un po' di speranza nella corsa per la salvezza, rimarrà quindi in sella anche in caso di retrocessione. Il Frosinone è attualmente penultimo a 8 punti dall'Empoli quartultimo.

SPORTAL.IT | 23-03-2019 14:45