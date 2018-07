Frosinone e Spal guardano in casa Udinese

Daniel Ciofani e Federico Dionisi dovrebbero comporre ancora la coppia titolare nell’attacco del Frosinone tornato in Serie A dopo due stagioni. Il presidente Stirpe ha però annunciato che, rispetto alla stagione del debutto nel grande calcio, ci sarà meno “riconoscenza” nella costruzione della rosa. In altri termini, i reduci del campionato vinto ai playoff saranno diversi, ma non tantissimi, quindi fioccheranno gli innesti nell’organico di Longo.

Proprio in attacco allora è spuntato il nome di Stipe Perica, classe ’95, reduce da quattro stagioni all’Udinese: quello del croato potrebbe rappresentare il profilo di un’utile punta di scorta, ma il Frosinone dovrà fronteggiare la concorrenza della Spal, ugualmente alla ricerca di un attaccante di stazza.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 02-07-2018 23:30