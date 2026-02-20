Frosinone-Empoli 20 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Frosinone–Empoli accende la 26a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20:30. Sfida da vetta contro metà classifica: i ciociari sono 2° con 52 punti in 25 gare (15 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 46 gol fatti, 22 subiti), i toscani 11° a quota 29 (7 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 30 reti segnate, 34 incassate). Per il Frosinone è un test da grandi ambizioni, per l’Empoli l’occasione di rilanciare la corsa verso la zona playoff.
Le ultime partite giocate
Momento positivo per il Frosinone, che ha ritrovato continuità e incisività in trasferta; l’unico stop recente è arrivato in casa con il Venezia. L’Empoli invece è in una fase complicata: pochi gol fatti e qualche ingenuità difensiva ne hanno frenato la marcia, con una serie senza vittorie che pesa sulla classifica.
Dettaglio degli ultimi 5 risultati:
- Frosinone
Frosinone–Reggiana 1-0; Virtus Entella–Frosinone 1-1; Frosinone–Venezia 1-2; Avellino–Frosinone 1-3; Spezia–Frosinone 0-2
- Empoli
Carrarese–Empoli 3-0; Empoli–Modena 0-0; Palermo–Empoli 3-2; Empoli–Juve Stabia 1-2; Empoli–Reggiana 1-1
L’arbitro di Frosinone-Empoli
La partita sarà diretta dal signor MUCERA. Nella stagione 2025/26 in Serie B ha arbitrato 11 incontri, fischiando 2 rigori, 34 gialli, 2 doppi gialli e 3 rossi, per una media di 3,5 ammonizioni a gara. Al VAR designato GHERSINI.
- Arbitro: MUCERA (Giuseppe)
- Assistenti: GARZELLI – CORTESE
- IV: PERRI
- VAR: GHERSINI
- AVAR: GUALTIERI
Informazioni interessanti
Storia e tendenza raccontano un incrocio spesso ad alta tensione. L’Empoli è una delle bestie nere del Frosinone in cadetteria: tanti successi toscani nei precedenti e, al Benito Stirpe, sfide quasi sempre decise senza mezze misure. I ciociari, però, viaggiano a ritmo promozione: con un successo eguaglierebbero il miglior bottino di sempre dopo 26 giornate della loro storia recente, richiamando l’annata del trionfo. C’è anche un dato psicologico: dopo il ko col Venezia, il Frosinone vuole evitare due scivoloni interni di fila, evento raro nell’ultimo anno solare. Dall’altra parte l’Empoli cerca la svolta: una serie senza vittorie ha compresso classifica e morale, ma la qualità davanti non manca. Occhio ai giovani: Antonio Raimondo, classe 2004, è tra i più prolifici under del torneo; in casa toscana Marco Nasti e Stiven Shpendi hanno spesso colpito lontano da casa. Numeri che promettono una partita intensa: contrasti, palle inattive e ripartenze potrebbero indirizzare l’esito, con il dettaglio che i gialloblù segnano molto dall’interno dell’area mentre gli azzurri soffrono i piazzati difensivi.
- L’Empoli ha sconfitto il Frosinone più spesso di quasi chiunque in B: otto successi, tre pari e solo due ko.
- Le due vittorie cadette del Frosinone sui toscani sono arrivate tutte in casa; nelle sei sfide a Frosinone non si è mai visto un pareggio.
- Con tre punti il Frosinone salirebbe a 55 dopo 26 giornate: eguaglierebbe il passo del 2022/23, stagione della promozione.
- Dopo il ko col Venezia, i ciociari vogliono evitare il primo doppio scivolone casalingo da gennaio 2025.
- L’Empoli non vince da sei turni (2 pareggi, 4 sconfitte): una striscia così lunga mancava dal 2019.
- Antonio Raimondo (classe 2004) è tra i più giovani con almeno 6 gol in B; a segno anche all’andata.
- L’ultimo dei 15 centri cadetti di Marco Nasti è arrivato proprio contro il Frosinone; sei delle sue ultime sette reti in B sono arrivate in trasferta.
Le statistiche stagionali di Frosinone ed Empoli
Il Frosinone abbina concretezza e solidità: 46 gol segnati e appena 22 subiti in 25 partite, possesso medio 47,9% e 10 clean sheet. L’Empoli è più altalenante: 30 gol fatti, 34 incassati, possesso 47,3% e 6 clean sheet. I ciociari tirano e centrano di più la porta (138 tiri nello specchio, precisione 45,25%) rispetto ai toscani (98 on target, 45,37%). Disciplina simile: gialli 57 a 51; rossi 4 a 4.
Nei singoli: per il Frosinone spiccano Farès Ghedjemis (9 gol) e il regista Giacomo Calò (10 assist). In azzurro guida la classifica marcatori Stiven Shpendi (7), seguito da Bohdan Popov (5); il miglior assistman è Salvatore Elia (6). In porta, Lorenzo Palmisani ha già 10 clean sheet, mentre Andrea Fulignati è a quota 6. Capitolo fair play: più ammonito gialloblù Gabriele Bracaglia (10), in casa Empoli spicca Gabriele Guarino (5).
|Frosinone
|Empoli
|Partite giocate
|25
|25
|Vittorie
|15
|7
|Pareggi
|7
|8
|Sconfitte
|3
|10
|Gol segnati
|46
|30
|Gol subiti
|22
|34
|Media gol subiti/partita
|0,9
|1,4
|Possesso palla (%)
|47,9
|47,3
|Tiri nello specchio
|138
|98
|Precisione al tiro (%)
|45,25
|45,37
|Clean sheet
|10
|6
|Cartellini gialli
|57
|51
|Cartellini rossi
|4
|4
|Capocannoniere
|Farès Ghedjemis 9
|Stiven Shpendi 7
|Top assist
|Giacomo Calò 10
|Salvatore Elia 6
|Portiere clean sheet
|Lorenzo Palmisani 10
|Andrea Fulignati 6
|Più ammonito
|Gabriele Bracaglia 10
|Gabriele Guarino 5
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Frosinone-Empoli?
-
Venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20:30.
- Dove si gioca Frosinone-Empoli?
-
Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.
- Chi è l’arbitro di Frosinone-Empoli?
-
L’arbitro è Giuseppe Mucera; assistenti Garzelli e Cortese, IV uomo Perri, VAR Ghersini, AVAR Gualtieri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.