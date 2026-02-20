Virgilio Sport
Frosinone-Empoli 20 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 26a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Frosinone-Empoli

FrosinoneEmpoli accende la 26a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20:30. Sfida da vetta contro metà classifica: i ciociari sono 2° con 52 punti in 25 gare (15 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 46 gol fatti, 22 subiti), i toscani 11° a quota 29 (7 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 30 reti segnate, 34 incassate). Per il Frosinone è un test da grandi ambizioni, per l’Empoli l’occasione di rilanciare la corsa verso la zona playoff.

Le ultime partite giocate

Momento positivo per il Frosinone, che ha ritrovato continuità e incisività in trasferta; l’unico stop recente è arrivato in casa con il Venezia. L’Empoli invece è in una fase complicata: pochi gol fatti e qualche ingenuità difensiva ne hanno frenato la marcia, con una serie senza vittorie che pesa sulla classifica.

Frosinone ok x ko ok ok
Empoli ko x ko ko x

Dettaglio degli ultimi 5 risultati:

  • Frosinone

Frosinone–Reggiana 1-0; Virtus Entella–Frosinone 1-1; Frosinone–Venezia 1-2; Avellino–Frosinone 1-3; Spezia–Frosinone 0-2

  • Empoli

Carrarese–Empoli 3-0; Empoli–Modena 0-0; Palermo–Empoli 3-2; Empoli–Juve Stabia 1-2; Empoli–Reggiana 1-1

L’arbitro di Frosinone-Empoli

La partita sarà diretta dal signor MUCERA. Nella stagione 2025/26 in Serie B ha arbitrato 11 incontri, fischiando 2 rigori, 34 gialli, 2 doppi gialli e 3 rossi, per una media di 3,5 ammonizioni a gara. Al VAR designato GHERSINI.

  • Arbitro: MUCERA (Giuseppe)
  • Assistenti: GARZELLI – CORTESE
  • IV: PERRI
  • VAR: GHERSINI
  • AVAR: GUALTIERI

Informazioni interessanti

Storia e tendenza raccontano un incrocio spesso ad alta tensione. L’Empoli è una delle bestie nere del Frosinone in cadetteria: tanti successi toscani nei precedenti e, al Benito Stirpe, sfide quasi sempre decise senza mezze misure. I ciociari, però, viaggiano a ritmo promozione: con un successo eguaglierebbero il miglior bottino di sempre dopo 26 giornate della loro storia recente, richiamando l’annata del trionfo. C’è anche un dato psicologico: dopo il ko col Venezia, il Frosinone vuole evitare due scivoloni interni di fila, evento raro nell’ultimo anno solare. Dall’altra parte l’Empoli cerca la svolta: una serie senza vittorie ha compresso classifica e morale, ma la qualità davanti non manca. Occhio ai giovani: Antonio Raimondo, classe 2004, è tra i più prolifici under del torneo; in casa toscana Marco Nasti e Stiven Shpendi hanno spesso colpito lontano da casa. Numeri che promettono una partita intensa: contrasti, palle inattive e ripartenze potrebbero indirizzare l’esito, con il dettaglio che i gialloblù segnano molto dall’interno dell’area mentre gli azzurri soffrono i piazzati difensivi.

  • L’Empoli ha sconfitto il Frosinone più spesso di quasi chiunque in B: otto successi, tre pari e solo due ko.
  • Le due vittorie cadette del Frosinone sui toscani sono arrivate tutte in casa; nelle sei sfide a Frosinone non si è mai visto un pareggio.
  • Con tre punti il Frosinone salirebbe a 55 dopo 26 giornate: eguaglierebbe il passo del 2022/23, stagione della promozione.
  • Dopo il ko col Venezia, i ciociari vogliono evitare il primo doppio scivolone casalingo da gennaio 2025.
  • L’Empoli non vince da sei turni (2 pareggi, 4 sconfitte): una striscia così lunga mancava dal 2019.
  • Antonio Raimondo (classe 2004) è tra i più giovani con almeno 6 gol in B; a segno anche all’andata.
  • L’ultimo dei 15 centri cadetti di Marco Nasti è arrivato proprio contro il Frosinone; sei delle sue ultime sette reti in B sono arrivate in trasferta.

Le statistiche stagionali di Frosinone ed Empoli

Il Frosinone abbina concretezza e solidità: 46 gol segnati e appena 22 subiti in 25 partite, possesso medio 47,9% e 10 clean sheet. L’Empoli è più altalenante: 30 gol fatti, 34 incassati, possesso 47,3% e 6 clean sheet. I ciociari tirano e centrano di più la porta (138 tiri nello specchio, precisione 45,25%) rispetto ai toscani (98 on target, 45,37%). Disciplina simile: gialli 57 a 51; rossi 4 a 4.

Nei singoli: per il Frosinone spiccano Farès Ghedjemis (9 gol) e il regista Giacomo Calò (10 assist). In azzurro guida la classifica marcatori Stiven Shpendi (7), seguito da Bohdan Popov (5); il miglior assistman è Salvatore Elia (6). In porta, Lorenzo Palmisani ha già 10 clean sheet, mentre Andrea Fulignati è a quota 6. Capitolo fair play: più ammonito gialloblù Gabriele Bracaglia (10), in casa Empoli spicca Gabriele Guarino (5).

Frosinone Empoli
Partite giocate 25 25
Vittorie 15 7
Pareggi 7 8
Sconfitte 3 10
Gol segnati 46 30
Gol subiti 22 34
Media gol subiti/partita 0,9 1,4
Possesso palla (%) 47,9 47,3
Tiri nello specchio 138 98
Precisione al tiro (%) 45,25 45,37
Clean sheet 10 6
Cartellini gialli 57 51
Cartellini rossi 4 4
Capocannoniere Farès Ghedjemis 9 Stiven Shpendi 7
Top assist Giacomo Calò 10 Salvatore Elia 6
Portiere clean sheet Lorenzo Palmisani 10 Andrea Fulignati 6
Più ammonito Gabriele Bracaglia 10 Gabriele Guarino 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Frosinone-Empoli?

Venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20:30.

Dove si gioca Frosinone-Empoli?

Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Chi è l’arbitro di Frosinone-Empoli?

L’arbitro è Giuseppe Mucera; assistenti Garzelli e Cortese, IV uomo Perri, VAR Ghersini, AVAR Gualtieri.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

