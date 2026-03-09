Frosinone, Fiori non si nasconde più: numeri e caratteristiche del crack arrivato a gennaio

Un petalo e un gol. Antonio Fiori sta sorprendendo davvero tutti dalle parti del “Benito Stirpe”. Il Frosinone continua a stazionare nei piani nobili della classifica cadetta anche grazie al nuovo arrivo di gennaio.

Nel silenzio l’esterno ex Mantova sta conquistando l’amore del popolo ciociaro e dei compagni di squadra. Il team gialloazzurro probabilmente ha la batteria di ali offensive più forte dell’intero campionato. Ghedjemis e Kvernadze, stelle attuali in tempi non sospetti scovate dal vecchio ds Angelozzi, con la B onestamente c’entrano poco. Questo è un fattore di quelli rilevanti per vari motivi. Mancano nove giornate al termine della regular season e la corsa promozione, diretta o via playoff, sta diventando sempre più ingarbugliata. Dal Venezia al Monza, passando per Frosinone e Palermo, il poker di contendenti promette scintille da qui a maggio.

La gavetta del giovane Antonio

La Serie B da tempo viene considerata la casa dei tifosi, del bel gioco e soprattutto dei giovani talenti. Abbiamo già raccontato, nei minimi particolari, le gesta di Pompetti e Dagasso. Restiamo nei quartieri altolocati della cadetteria oggi per parlare del già citato Antonio Fiori. Un colpo sagace del direttore sportivo odierno dei canarini Castagnetti che lo ha prelevato dal Mantova con la formula del prestito fino a giugno. Una chance ghiotta per il giocatore nato a Ravenna il 21 febbraio 2003.