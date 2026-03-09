Frosinone, Fiori non si nasconde più: numeri e caratteristiche del crack arrivato a gennaio

Un petalo e un gol. Antonio Fiori sta sorprendendo davvero tutti dalle parti del “Benito Stirpe”. Il Frosinone continua a stazionare nei piani nobili della classifica cadetta anche grazie al nuovo arrivo di gennaio.
Nel silenzio l’esterno ex Mantova sta conquistando l’amore del popolo ciociaro e dei compagni di squadra. Il team gialloazzurro probabilmente ha la batteria di ali offensive più forte dell’intero campionato. Ghedjemis e Kvernadze, stelle attuali in tempi non sospetti scovate dal vecchio ds Angelozzi, con la B onestamente c’entrano poco. Questo è un fattore di quelli rilevanti per vari motivi. Mancano nove giornate al termine della regular season e la corsa promozione, diretta o via playoff, sta diventando sempre più ingarbugliata. Dal Venezia al Monza, passando per Frosinone e Palermo, il poker di contendenti promette scintille da qui a maggio.
La gavetta del giovane Antonio
La Serie B da tempo viene considerata la casa dei tifosi, del bel gioco e soprattutto dei giovani talenti. Abbiamo già raccontato, nei minimi particolari, le gesta di Pompetti e Dagasso. Restiamo nei quartieri altolocati della cadetteria oggi per parlare del già citato Antonio Fiori. Un colpo sagace del direttore sportivo odierno dei canarini Castagnetti che lo ha prelevato dal Mantova con la formula del prestito fino a giugno. Una chance ghiotta per il giocatore nato a Ravenna il 21 febbraio 2003.
Un ragazzo cresciuto in principio in Romagna alla corte del Cesena, passato poi alla SPAL dove ha completato la trafila nel vivaio ferrarese. Da sottolineare per lui anche un’esperienza tra i dilettanti con la casacca del Vastogirardi nel 2022. Rientrato alla base biancoblu nel 2023, il Mantova ha preso la palla al balzo acquistandolo gratuitamente compiendo in prospettiva un ottimo affare.
La consacrazione a Mantova
Fiori ha assaporato con risultati decisamente apprezzabili vizi e virtù del torneo di Serie C. Nella stagione 2023-2024, infatti, per lui 34 gettoni con ben 10 gol tra campionato e Coppa Italia. Un contributo lodevole per accompagnare la truppa biancorossa al ritorno in Serie B dopo parecchi anni di assenza. Nel 2024-2025 ecco l’esordio nel girone infernale della cadetteria. Meno reti, 3 in 37 presenze, ma al tempo stesso 5 assist pregevoli per i compagni di squadra (2044 minuti totali di utilizzo). L’annata corrente per Fiori è suddivisa tra il “Martelli” e la Ciociaria. Nella prima metà di stagione Antonio ha inanellato a Mantova 10 apparizioni siglando 2 gol. Dal suo approdo in gialloazzurro a gennaio alle dipendenze di mister Alvini, invece, ha già messo a referto 3 marcature in 7 gettoni complessivi.
Subito decisivo in maglia canarina
Qualche settimana fa, appena atterrato dalle parti di Viale Olimpia, Fiori aveva salvato il risultato nella sfida di Chiavari strappando un prezioso pareggio di rimonta all’Entella con un guizzo allo scadere. Ieri al cospetto della Sampdoria in cerca di punti salvezza ha sfoderato da titolare una prestazione maiuscola coronata dalla meritata gioia del gol con una apprezzabile incornata su cross di Oyono. Poi tanta quantità e qualità sul settore di competenza. Da destro naturale agisce al meglio sul versante opposto per rientrare sul piede preferito e scatenare le doti balistiche o con fitti fraseggi sul corto. Ideale per il 4-3-3 disegnato da Alvini, un sistema ormai collaudato per i canarini. Antonio brilla nella fase di possesso, ma è disposto a sacrificarsi pure in copertura quando la sfera è gestita dagli avversari. Coraggio e temperamento sono altre peculiarità comprovate in Fiori e per questo motivo l’ala romagnola è entrata immediatamente nelle grazie della tifoseria ciociara. Alle viste, tra l’altro, c’è la delicata partita proprio contro il Cesena al “Manuzzi” nel prossimo weekend. Un banco di prova non indifferente per il Frosinone e per il numero 80. “Contento per la rete, ma devo migliorare ancora molto”, umiltà da standing ovation. La concorrenza canarina sugli esterni è avvisata.