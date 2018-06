Frosinone in A, Palermo ko tra le polemiche

La stagione del calcio italiano si è conclusa allo “Stirpe” di Frosinone, dove è stato emesso l’ultimo verdetto dell’annata calcistica 2017-2018, la promozione in A dei ciociari dopo due anni tra i cadetti. Al termine di una partita in cui è successo veramente di tutto ad arrendersi è stato il Palermo, sconfitto per 2-0: ai siciliani non è bastata la vittoria per 1-0 nella finale di andata giocata in casa e non sarebbe bastato neppure perdere di misura in virtù del peggior piazzamento in campionato.

Ha deciso un gol di Maiello al 7’ della ripresa, un gran destro dal limite, uno dei pochi episodi calcistici di una serata piena di falli, tensione e polemiche. Tanti gli ammoniti e gli episodi discussi, su tutti un rigore concesso al Palermo al 14’ del secondo tempo per un contatto tra Brighenti e Coronado proprio al limite dell’area del Frosinone, ma poi trasformato in punizione dall’arbitro La Penna. I rosanero hanno attaccato a lungo, ma con poca pericolosità, prima del finale a dir poco caotico tra perdite di tempo e l’invasione di campo dei tifosi di casa dopo il 2-0 di Ciano al 95’ che ha costretto l’arbitro a chiudere la gara con qualche secondo di anticipo.



SPORTAL.IT | 16-06-2018 22:55