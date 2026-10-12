Frosinone 2026-27, ingaggi e stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Il Frosinone 2026-27 neo-promosso in Serie A non ha completamente stravolto la squadra che a sorpresa ha centrato la promozione, muovendosi in modo saggio sul mercato. Ha confermato mister Alvini alla guida della squadra, ha confermato i principali protagonisti dell’exploit e ingaggiato alcuni giocatori stranieri di grande esperienza internazionale con l’intento di dare spessore a un gruppo forse troppo giovane per la massima serie. Secondo le stime di siti del settore come Capology.com, il club ciociaro spende 23milioni lordi per i soli ingaggi dei suoi giocatori. Il giocatore più costoso è il fantasista austriaco Schmid con 2,2milioni. Anche gli altri nuovi acquisti Bobcek, Birligea, Grillitsch e Terzic sono pagati oltre un milione e mezzo all’anno. Ingaggi relativamente bassi per due giovani molto promettenti come il portiere Palmisani e il bomber Raimondo.
Gli ingaggi dei giocatori del Frosinone 2026-27: quanto guadagnano Schmid, Raimondo, Palmisani e gli altri
|Giocatore
|Ingaggio netto
mln €
|Romano Schmid
|2,2
|Tomas Bobcek
|1,8
|Daniel Bîrligea
|1,5
|Florian Grillitsch
|1,5
|Aleksa Terzić
|1,3
|Kevin Akpoguma
|1,3
|Francesco Gelli
|1,1
|Giacomo Calò
|0,9
|Alessio Zerbin
|0,8
|Farès Ghedjemis
|0,8
|Ilias Koutsoupias
|0,8
|Antonio Raimondo
|0,7
|Anthony Oyono
|0,5
|Seydou Fini
|0,5
|Gabriele Bracaglia
|0,5
|Gabriele Calvani
|0,5
|Luis Hasa
|0,5
|Anouar El Azzouzi
|0,5
|Ilario Monterisi
|0,5
|Patrizio Masini
|0,5
|Giorgio Cittadini
|0,5
|Enzo Tchato
|0,5
|Sebastiano Desplanches
|0,5
|Lorenzo Palmisani
|0,5
|Matteo Cichella
|0,4
|Giorgi Kvernadze
|0,2
|Wisdom Amey
|0,2
|Ben Lhassine Koné
|0,2
|Omar Fayed
|0,2
|Matteo Pisseri
|0,2
|Alejandro Cichero
|0,1
|Eldin Lolic
|0,1
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