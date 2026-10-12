Frosinone 2026-27, ingaggi e stipendi dei giocatori. Quanto guadagnano

Gli stipendi di tutti i calciatori del Frosinone 2026-27: da Schmid a Raimondo, da Ghedjemis a Palmisani

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Il Frosinone 2026-27 neo-promosso in Serie A non ha completamente stravolto la squadra che a sorpresa ha centrato la promozione, muovendosi in modo saggio sul mercato. Ha confermato mister Alvini alla guida della squadra, ha confermato i principali protagonisti dell’exploit e ingaggiato alcuni giocatori stranieri di grande esperienza internazionale con l’intento di dare spessore a un gruppo forse troppo giovane per la massima serie. Secondo le stime di siti del settore come Capology.com, il club ciociaro spende 23milioni lordi per i soli ingaggi dei suoi giocatori. Il giocatore più costoso è il fantasista austriaco Schmid con 2,2milioni. Anche gli altri nuovi acquisti Bobcek, Birligea, Grillitsch e Terzic sono pagati oltre un milione e mezzo all’anno. Ingaggi relativamente bassi per due giovani molto promettenti come il portiere Palmisani e il bomber Raimondo.

Gli ingaggi dei giocatori del Frosinone 2026-27: quanto guadagnano Schmid, Raimondo, Palmisani e gli altri

Giocatore Ingaggio netto

mln € Romano Schmid 2,2 Tomas Bobcek 1,8 Daniel Bîrligea 1,5 Florian Grillitsch 1,5 Aleksa Terzić 1,3 Kevin Akpoguma 1,3 Francesco Gelli 1,1 Giacomo Calò 0,9 Alessio Zerbin 0,8 Farès Ghedjemis 0,8 Ilias Koutsoupias 0,8 Antonio Raimondo 0,7 Anthony Oyono 0,5 Seydou Fini 0,5 Gabriele Bracaglia 0,5 Gabriele Calvani 0,5 Luis Hasa 0,5 Anouar El Azzouzi 0,5 Ilario Monterisi 0,5 Patrizio Masini 0,5 Giorgio Cittadini 0,5 Enzo Tchato 0,5 Sebastiano Desplanches 0,5 Lorenzo Palmisani 0,5 Matteo Cichella 0,4 Giorgi Kvernadze 0,2 Wisdom Amey 0,2 Ben Lhassine Koné 0,2 Omar Fayed 0,2 Matteo Pisseri 0,2 Alejandro Cichero 0,1 Eldin Lolic 0,1

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