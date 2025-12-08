Frosinone-Juve Stabia 8 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Frosinone–Juve Stabia accende la 15a giornata di Serie B: si gioca lunedì 8 dicembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. I ciociari arrivano da vicecapolista (2° posto, 28 punti: 8 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte; 26 gol fatti, 13 subiti), le Vespe sono in zona medio-alta (9° posto, 19 punti: 4 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 15 reti segnate, 16 incassate). Una sfida d’alta quota tra chi sogna la vetta e chi vuole consolidare l’ambizione playoff.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Frosinone–Juve Stabia
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Frosinone e Juve Stabia
Le ultime partite giocate
Frosinone in grande spolvero: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque, con attacco brillante e porta spesso inviolata. La Juve Stabia alterna risultati: un successo pesante in casa, due pari di sostanza e due ko in trasferta che frenano la rincorsa. Momento favorevole ai gialloazzurri, ma le Vespe restano squadra organizzata e pericolosa sulle ripartenze.
|Frosinone
|ok
|ok
|x
|ok
|ok
|Juve Stabia
|ko
|ok
|ko
|x
|x
- Frosinone: Frosinone–Virtus Entella 4-0; Carrarese–Frosinone 0-2; Frosinone–Modena 2-2; Bari–Frosinone 2-3; Reggiana–Frosinone 0-1
- Juve Stabia: Modena–Juve Stabia 3-0; Juve Stabia–Palermo 1-0; Sampdoria–Juve Stabia 1-0; Juve Stabia–Monza 2-2; Juve Stabia–Bari 0-0
L’arbitro di Frosinone–Juve Stabia
La gara sarà diretta da Daniele Perenzoni. In questa stagione ha arbitrato 5 incontri, con media di 4,4 ammonizioni a partita (20 gialli totali), 2 espulsioni e nessun rigore assegnato; 140 i falli fischiati e 16 fuorigioco rilevati. Squadra arbitrale: assistenti Vecchi e Zingarelli, IV ufficiale Di Marco, al VAR Cosso, AVAR Prontera.
- Arbitro: Perenzoni
- Assistenti: Vecchi – Zingarelli
- IV: Di Marco
- VAR: Cosso
- AVAR: Prontera
Informazioni interessanti
La storia recente sorride al Frosinone: contro la Juve Stabia non ha mai perso in Serie B, e più in generale contro le campane ha costruito una striscia positiva fatta di concretezza e gol. Le Vespe pagano qualcosa lontano da casa, con due stop consecutivi, ma hanno punte in grado di colpire nei momenti chiave: basti pensare al percorso di Leonardo Candellone, già decisivo in trasferta. I ciociari, trascinati dalle corse e dalla gamba di Ilias Koutsoupias, hanno cambiato marcia dalla 10a giornata: più punti di chiunque e attacco scoppiettante. Il dato che spiega il loro slancio è il contropiede: volume e frequenza da primato, che combinati con la solidità difensiva (clean sheet e pochi gol concessi) rendono la squadra di casa una macchina da punti. La partita promette ritmo e dettagli tattici: possesso più avvolgente delle Vespe, verticalità e ripartenze letali dei gialloazzurri. Attenzione alle palle inattive e alla gestione dei duelli sulle corsie: qui si può indirizzare la sfida.
- Frosinone imbattuto nelle 4 sfide di B contro la Juve Stabia (1 vittoria, 3 pareggi): saldo favorevole e fiducia alta.
- Contro le squadre campane, il Frosinone ha perso solo 1 delle ultime 9: efficacia costante e solo una gara senza segnare.
- La Juve Stabia arriva da due ko esterni di fila: serve invertire il trend lontano da casa.
- Dalla 10a giornata nessuno ha fatto più punti del Frosinone (13): i gialloazzurri sono tra le migliori anche per reti realizzate nel periodo.
- Frosinone regina del contropiede: 33 transizioni a segno potenziale (2,4 a gara), più di chiunque in B.
- Leonardo Candellone segnò il suo primo gol in B proprio a Frosinone (gennaio 2020): oggi è tra i più incisivi fuori casa, con 2 gol e 1 assist nelle ultime trasferte.
- Ilias Koutsoupias ha già eguagliato il suo record di marcature in B: continuità in crescita, ma mai due gare di fila a segno in carriera nel torneo.
Le statistiche stagionali di Frosinone e Juve Stabia
Numeri alla mano, il Frosinone segna di più (26 a 15) e subisce meno (13 a 16), mentre la Juve Stabia tiene più palla (54,6% vs 46,6%) e palleggia con maggiore precisione. I ciociari arrivano spesso al tiro nello specchio (74 conclusioni in porta), le Vespe lavorano sul possesso e sulla pazienza (PPDA 9,7, pressing più alto dei gialloazzurri a 10,9). Equilibrio nei dati di precisione al tiro, ma incidenza offensiva superiore dei padroni di casa.
Giocatori chiave: per il Frosinone i migliori marcatori sono Ilias Koutsoupias e Farès Ghedjemis (5 gol a testa); top assist Giacomo Calò (5). Più ammonizioni per Ilario Monterisi e Gabriele Bracaglia (5), rossi per Anthony Oyono, Giorgi Kvernadze e Gabriele Calvani (1). Tra i pali, Lorenzo Palmisani già a quota 6 clean sheet. Nella Juve Stabia guida i gol Leonardo Candellone (4), migliori assist Alessandro Gabrielloni e Fabio Maistro (2). Più gialli per Kevin Piscopo e Omar Correia (4), rossi a Marco Ruggero e Alessio Cacciamani (1). In porta, Alessandro Confente ha collezionato 5 clean sheet.
|Frosinone
|Juve Stabia
|Partite giocate
|14
|14
|Vittorie
|8
|4
|Pareggi
|4
|7
|Sconfitte
|2
|3
|Gol segnati
|26
|15
|Gol subiti
|13
|16
|Media gol subiti a partita
|0,9
|1,1
|Possesso palla %
|46,6
|54,6
|Tiri nello specchio
|74
|50
|Precisione al tiro %
|43,8
|44,3
|Clean sheet
|6
|5
|Cartellini gialli
|34
|38
|Cartellini rossi
|3
|2
|PPDA (pressione)
|10,9
|9,7
FAQ
- Quando si gioca Frosinone-Juve Stabia?
-
Lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Frosinone-Juve Stabia?
-
Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone.
- Chi è l’arbitro di Frosinone-Juve Stabia?
-
Dirige Daniele Perenzoni, assistenti Vecchi e Zingarelli; IV Di Marco; VAR Cosso; AVAR Prontera.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.