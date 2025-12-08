Frosinone-Juve Stabia 8 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 15a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Frosinone-Juve Stabia

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Frosinone–Juve Stabia accende la 15a giornata di Serie B: si gioca lunedì 8 dicembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. I ciociari arrivano da vicecapolista (2° posto, 28 punti: 8 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte; 26 gol fatti, 13 subiti), le Vespe sono in zona medio-alta (9° posto, 19 punti: 4 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 15 reti segnate, 16 incassate). Una sfida d’alta quota tra chi sogna la vetta e chi vuole consolidare l’ambizione playoff.

Le ultime partite giocate

Frosinone in grande spolvero: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque, con attacco brillante e porta spesso inviolata. La Juve Stabia alterna risultati: un successo pesante in casa, due pari di sostanza e due ko in trasferta che frenano la rincorsa. Momento favorevole ai gialloazzurri, ma le Vespe restano squadra organizzata e pericolosa sulle ripartenze.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Frosinone ok ok x ok ok Juve Stabia ko ok ko x x

Frosinone : Frosinone–Virtus Entella 4-0; Carrarese–Frosinone 0-2; Frosinone–Modena 2-2; Bari–Frosinone 2-3; Reggiana–Frosinone 0-1

: Frosinone–Virtus Entella 4-0; Carrarese–Frosinone 0-2; Frosinone–Modena 2-2; Bari–Frosinone 2-3; Reggiana–Frosinone 0-1 Juve Stabia: Modena–Juve Stabia 3-0; Juve Stabia–Palermo 1-0; Sampdoria–Juve Stabia 1-0; Juve Stabia–Monza 2-2; Juve Stabia–Bari 0-0

L’arbitro di Frosinone–Juve Stabia

La gara sarà diretta da Daniele Perenzoni. In questa stagione ha arbitrato 5 incontri, con media di 4,4 ammonizioni a partita (20 gialli totali), 2 espulsioni e nessun rigore assegnato; 140 i falli fischiati e 16 fuorigioco rilevati. Squadra arbitrale: assistenti Vecchi e Zingarelli, IV ufficiale Di Marco, al VAR Cosso, AVAR Prontera.

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Vecchi – Zingarelli

– IV: Di Marco

VAR: Cosso

AVAR: Prontera

Informazioni interessanti

La storia recente sorride al Frosinone: contro la Juve Stabia non ha mai perso in Serie B, e più in generale contro le campane ha costruito una striscia positiva fatta di concretezza e gol. Le Vespe pagano qualcosa lontano da casa, con due stop consecutivi, ma hanno punte in grado di colpire nei momenti chiave: basti pensare al percorso di Leonardo Candellone, già decisivo in trasferta. I ciociari, trascinati dalle corse e dalla gamba di Ilias Koutsoupias, hanno cambiato marcia dalla 10a giornata: più punti di chiunque e attacco scoppiettante. Il dato che spiega il loro slancio è il contropiede: volume e frequenza da primato, che combinati con la solidità difensiva (clean sheet e pochi gol concessi) rendono la squadra di casa una macchina da punti. La partita promette ritmo e dettagli tattici: possesso più avvolgente delle Vespe, verticalità e ripartenze letali dei gialloazzurri. Attenzione alle palle inattive e alla gestione dei duelli sulle corsie: qui si può indirizzare la sfida.

Frosinone imbattuto nelle 4 sfide di B contro la Juve Stabia (1 vittoria, 3 pareggi): saldo favorevole e fiducia alta.

imbattuto nelle 4 sfide di B contro la (1 vittoria, 3 pareggi): saldo favorevole e fiducia alta. Contro le squadre campane, il Frosinone ha perso solo 1 delle ultime 9: efficacia costante e solo una gara senza segnare.

ha perso solo 1 delle ultime 9: efficacia costante e solo una gara senza segnare. La Juve Stabia arriva da due ko esterni di fila: serve invertire il trend lontano da casa.

arriva da due ko esterni di fila: serve invertire il trend lontano da casa. Dalla 10a giornata nessuno ha fatto più punti del Frosinone (13): i gialloazzurri sono tra le migliori anche per reti realizzate nel periodo.

(13): i gialloazzurri sono tra le migliori anche per reti realizzate nel periodo. Frosinone regina del contropiede: 33 transizioni a segno potenziale (2,4 a gara), più di chiunque in B.

regina del contropiede: 33 transizioni a segno potenziale (2,4 a gara), più di chiunque in B. Leonardo Candellone segnò il suo primo gol in B proprio a Frosinone (gennaio 2020): oggi è tra i più incisivi fuori casa, con 2 gol e 1 assist nelle ultime trasferte.

segnò il suo primo gol in B proprio a Frosinone (gennaio 2020): oggi è tra i più incisivi fuori casa, con 2 gol e 1 assist nelle ultime trasferte. Ilias Koutsoupias ha già eguagliato il suo record di marcature in B: continuità in crescita, ma mai due gare di fila a segno in carriera nel torneo.

Le statistiche stagionali di Frosinone e Juve Stabia

Numeri alla mano, il Frosinone segna di più (26 a 15) e subisce meno (13 a 16), mentre la Juve Stabia tiene più palla (54,6% vs 46,6%) e palleggia con maggiore precisione. I ciociari arrivano spesso al tiro nello specchio (74 conclusioni in porta), le Vespe lavorano sul possesso e sulla pazienza (PPDA 9,7, pressing più alto dei gialloazzurri a 10,9). Equilibrio nei dati di precisione al tiro, ma incidenza offensiva superiore dei padroni di casa.

Giocatori chiave: per il Frosinone i migliori marcatori sono Ilias Koutsoupias e Farès Ghedjemis (5 gol a testa); top assist Giacomo Calò (5). Più ammonizioni per Ilario Monterisi e Gabriele Bracaglia (5), rossi per Anthony Oyono, Giorgi Kvernadze e Gabriele Calvani (1). Tra i pali, Lorenzo Palmisani già a quota 6 clean sheet. Nella Juve Stabia guida i gol Leonardo Candellone (4), migliori assist Alessandro Gabrielloni e Fabio Maistro (2). Più gialli per Kevin Piscopo e Omar Correia (4), rossi a Marco Ruggero e Alessio Cacciamani (1). In porta, Alessandro Confente ha collezionato 5 clean sheet.

Frosinone Juve Stabia Partite giocate 14 14 Vittorie 8 4 Pareggi 4 7 Sconfitte 2 3 Gol segnati 26 15 Gol subiti 13 16 Media gol subiti a partita 0,9 1,1 Possesso palla % 46,6 54,6 Tiri nello specchio 74 50 Precisione al tiro % 43,8 44,3 Clean sheet 6 5 Cartellini gialli 34 38 Cartellini rossi 3 2 PPDA (pressione) 10,9 9,7

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Frosinone-Juve Stabia? Lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Frosinone-Juve Stabia? Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Chi è l’arbitro di Frosinone-Juve Stabia? Dirige Daniele Perenzoni, assistenti Vecchi e Zingarelli; IV Di Marco; VAR Cosso; AVAR Prontera.