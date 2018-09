Juventus in campo in serata al Matusa contro la matricola Frosinone. La squadra di Allegri, reduce dalla vittoria a Valencia, vuole centrare la quinta vittoria consecutiva e mantenere il suo margine sulle prime inseguitrici. Bianconeri in campo con un 4-3-3 con Cuadrado confermato terzino e Emre Can e Bentancur a centrocampo ad affiancare Pjanic. In attacco il trio Bernandeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo, che vorrà rifarsi dopo il rosso preso al Mestalla.

Per la squadra di Longo è una montagna da scalare: a centrocampo Maiello in regia, con Chibsah ed Hallfredsson ai suoi lati, in attacco Perica e uno tra Campbell (favorito) e Ciano.

Frosinone-Juventus, le probabili formazioni

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Halffredsson, Molinaro; Campbell, Perica. A disposizione: Bardi, Iacobucci, Ariaudo, Beghetto, Krajnc, Goldaniga, Cassata, Crisetig, Soddimo, Ghiglione, Ciano, Pinamonti, Ciofani. Allenatore: Moreno Longo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, Benatia, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Matuidi, Mandzukic, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri

SPORTAL.IT | 23-09-2018 11:25