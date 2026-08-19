Frosinone-Juventus, Moreno Longo: “Credo nella salvezza e ammiro Alvini. Non si sceglie un calciatore solo con l’algoritmo”

Mancano, ormai, pochi giorni e poi sarà tempo di rimettere gli scarpini ai piedi ed entrare ufficialmente in campo per la prima giornata del campionato di Serie A. Battesimo di fuoco per il neopromosso Frosinone che, alla quarta partecipazione al massimo campionato, ospiteranno la Juventus di Luciano Spalletti allo stadio ‘Benito Stirpe’.

Di questo, e molto altro, abbiamo parlato con uno che conosce bene l’ambiente e ha firmato la seconda promozione della sua storia, quella della stagione 2017/2018 battendo e ribaltando il risultato dell’andata contro il Palermo nella finale playoff. Stiamo parlando dell’ex allenatore dei ciociari Moreno Longo.

“Frosinone è una piazza ideale per poter lavorare. Ha un presidente come Stirpe che ti permette di esprimere quella che è la tua filosofia. È una città passionale che vive per il calcio. I tifosi fanno sentire il calore riempiendo sempre lo stadio. Ci sono tutte le componenti per poter fare un calcio di buon livello”.

Quest’ultimo traguardo raggiunto porta la firma di Massimiliano Alvini, uno che è partito dal basso e, adesso, arriva a godersi il risultato raggiunto. Una promozione arrivata dopo la retrocessione patita nell’anno precedente alla guida del Cosenza.

“Ho grandissima stima di Alvini, perché arriva dalla gavetta. Ammiro e apprezzo molto chi fa quel tipo di percorso. Ha idee interessanti, la sua squadra ha un’identità precisa e il suo lavoro non mi stupisce, nonostante l’anno precedente sia retrocesso col Cosenza in Serie C. A Frosinone ha potuto mettere il suo in un meccanismo che funziona, è stata la piazza giusta al momento giusto per creare quell’alchimia che li ha portati a conquistare un grande risultato, mettendo in mostra ottime prestazioni e meritando la promozione”.

Tra i tanti protagonisti della lunga cavalcata, tre sono quelli che hanno colpito maggiormente Moreno Longo.