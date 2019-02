Frosinone-Lazio, probabili formazioni

Ciociari alla ricerca di punti salvezza, biancocelesti che vogliono rilanciarsi in chiave Champions: Frosinone e Lazio scendono in campo alle 19 di lunedì. Numerose assenze, nella retroguardia, per Simone Inzaghi.

Probabili formazioni

Frosinone (3-5-2): 57 Sportiello; 25 Capuano, 27 Salamon, 32 Krajnc; 7 Paganini, 66 Chibsah, 8 Maiello, 16 Valzania, 33 Beghetto; 28 Ciano, 89 Pinamonti. (91 Iacobucci, 75 Marcianò, 3 Molinaro, 34 Verde, 5 Gori, 21 Sammarco, 92 Viviani, 9 Ciofani, 16 Trotta). All.: Baroni.

Indisponibili: Bardi, Ariaudo, Dionisi, Zampano, Ghiglione, Goldaniga, Brighenti, Simic

Squalificati: Cassata Diffidati: Chibsah, Maiello.

Lazio (3-5-2): 1 Strakosha; 13 Wallace, 33 Acerbi, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 19 Lulic; 11 Correa, 17 Immobile. (24 Proto, 23 Guerrieri, 13 Wallace, 27 Romulo, 14 Durmisi, 25 Badelj, 66 Jordao, 32 Cataldi, 7 Berisha, 30 Neto, 20 Caicedo). All.: Inzaghi.

Indisponibili: Luiz Felipe, Wallace, Patric, Lukaku.

Squalificati: Milinkovic-Savic.

Diffidati: Parolo, Immobile, Luis Alberto.

Arbitro: Fabbri di Ravenna

SPORTAL.IT | 04-02-2019 12:55