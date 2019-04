Frosinone, lo storico record di Pinamonti

L'attaccante del Frosinone Andrea Pinamonti dopo la vittoria contro il Parma guarda al futuro: "Quando perdiamo siamo primi a rimenerci male soprattutto dopo la gara con la SPAL perché sapevamo che era importante. Oggi abbiamo dimostrato nel nostro piccolo che si possono raggiungere dei risultati e reagire. Ci eravamo prefissati di sfatare il tabù casalingo, ora ci siamo riusciti e dunque possiamo giocare più liberi di testa e dare tutto fino all'ultima giornata per crederci veramente".

Pinamonti, classe 1999 in prestito dall'Inter, con la rete al Parma è il più giovane giocatore ad aver segnato almeno 5 gol in questo campionato, davanti anche a talenti più celebrati come Zaniolo e Kean. "Gol? Sono contento, tante volte ero felice ma il risultato della squadra non era bello. Il risultato di squadra va sempre anteposto a quello personale, oggi posso essere soddisfatto".

SPORTAL.IT | 04-04-2019 12:32