Frosinone, Longo si accontenta

Il tecnico del Frosinone Moreno Longo dopo il pari con il Cittadella nell'andata della semifinale play-off di serie B si dice soddisfatto della prova dei suoi: "Una volta andati in vantaggio, con due palle per passare sul 2-0, e' stato un peccato aver preso il gol in quella maniera. Perche' avevamo studiato a video le loro caratteristiche. In definitiva, tolta una conclusione e un paio di palle inattive del Cittadella, secondo me si poteva portare via una vittoria. Comunque torniamo con un pari che nell'ottica dei 180' e' un buon risultato".

"Sono contento perche' la squadra ha dimostrato di essere viva, ha fatto una partita importante sotto l'aspetto tattico al cospetto di un Cittadella che per il modo di giocare che ha, in genere crea molto di piu'.

SPORTAL.IT | 07-06-2018 08:40