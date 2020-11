Frosinone, Maiello risponde alle critiche

Dopo la sconfitta di Monza prima della sosta il Frosinone è malamente caduto anche allo “Stirpe”, sconfitto 2-0 dal Cosenza.

Un ko inatteso che ha riaperto la crisi dei ciociari, che non perdevano dalla prima giornata.

Ospite di ‘Extra Tv’, uno dei leader dello spogliatoio giallazzurro, il centrocampista Raffaele Maiello, si è difeso dalle critiche piovute sulla squadra: “Non saremo mai una squadra da calcio champagne, però quest’anno ritengo che si sia vista qualche buona gara sotto il profilo del palleggio, come contro l’Entella, a Pescara o il secondo tempo di Venezia”.

Andiamo in difficoltà con le squadre che ci vengono a pressare perché c’è meno spazio per giocare – ha concluso l’ex Empoli – Questo è un aspetto importante sul quale bisogna far meglio”.

OMNISPORT | 24-11-2020 18:36