Frosinone-Mantova 8 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 38ª giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Frosinone-Mantova

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Volata promozione al Benito Stirpe: Frosinone–Mantova chiude la 38ª giornata della Serie B 2025-26 venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 a Frosinone. I ciociari sono 2° con 78 punti (22 vittorie, 12 pareggi, 3 sconfitte; 71 gol segnati, 34 subiti), i virgiliani 10° a quota 46 (13 vittorie, 7 pareggi, 17 sconfitte; 45 gol fatti, 52 incassati). È partita da alta quota: big match per la A diretta contro un’avversaria ancora in corsa playoff.

Le ultime partite giocate

Forma in crescendo per entrambe. Frosinone è imbattuto nelle ultime cinque (4V, 1N) con un 9-2 di parziale, mentre il Mantova ha raccolto 12 punti (4V, 1S), piegando anche il Monza in un finale in volata. Due squadre che arrivano al confronto con fiducia e identità chiare: cinismo casalingo per i giallazzurri, transizioni e ritmo per i virgiliani.

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Frosinone ok x ok ok ok Mantova ok ok ko ok ok

Frosinone

Frosinone -Calcio Padova 2-0

-Calcio Padova 2-0 Frosinone -Palermo 1-1

-Palermo 1-1 Modena- Frosinone 1-2

1-2 Frosinone -Carrarese 3-0

-Carrarese 3-0 Juve Stabia-Frosinone 0-1

Mantova

Mantova -Virtus Entella 1-0

-Virtus Entella 1-0 Spezia- Mantova 0-2

0-2 Mantova -Avellino 0-2

-Avellino 0-2 Südtirol- Mantova 0-3

0-3 Mantova-Monza 3-2

L’arbitro di Frosinone-Mantova

Frosinone–Mantova si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitra il signor Gianluca Manganiello. Assistenti: Perrotti – Costanzo. IV ufficiale: Crezzini. Al VAR Di Paolo, AVAR Serra. In questa Serie B 2025/26 Manganiello ha diretto 6 gare, fischiando 2 rigori: 19 gialli e 5 rossi, con una media di circa 4 cartellini a partita (170 falli e 19 fuorigioco complessivi).

Arbitro: Gianluca Manganiello

Assistenti: Perrotti – Costanzo

IV: Crezzini

VAR: Di Paolo

AVAR: Serra

Informazioni interessanti

Precedenti, obiettivi e dettagli statistici accendono la sfida. Il Frosinone arriva con la promozione diretta a portata di mano: basta un punto per blindare il traguardo, mentre una vittoria potrebbe addirittura spalancare la corsa al primo posto in caso di passo falso del Venezia. Il Mantova, rilanciato dall’ultimo successo sul Monza, vede ancora i playoff: un’impresa allo Stirpe blinderebbe il piazzamento in top 10, traguardo che manca da tempo. Occhio ai calci piazzati: i giallazzurri sono tra i più letali da corner, mentre i virgiliani hanno prodotto poco in questa specialità. Tra i singoli brillano i numeri di Lorenzo Palmisani, portiere con percentuali top e un saldo di parate “salva-gol” da prima fascia, e la vena creativa del giovane Simone Trimboli, uomo-assist che ha messo in vetrina qualità e personalità lungo tutta la stagione.

Il Frosinone ha vinto le ultime due gare di B contro il Mantova , eguagliando in un colpo solo i successi ottenuti nei nove precedenti cadetti (con 2 pareggi e 5 sconfitte) contro i lombardi.

ha vinto le ultime due gare di B contro il , eguagliando in un colpo solo i successi ottenuti nei nove precedenti cadetti (con 2 pareggi e 5 sconfitte) contro i lombardi. Al Benito Stirpe i ciociari hanno perso una sola volta in cinque confronti di B con il Mantova : 1-2 il 24 gennaio 2009, firmato dalla doppietta di Giorgio Corona (gol giallazzurro di Gennaro Scarlato ).

: 1-2 il 24 gennaio 2009, firmato dalla doppietta di (gol giallazzurro di ). Scenari promozione: al Frosinone basta un punto per la A diretta; con tre punti può sperare nel sorpasso al Venezia se i lagunari non vincono.

basta un punto per la A diretta; con tre punti può sperare nel sorpasso al Venezia se i lagunari non vincono. Spinta playoff: il Mantova è a quota 46 punti e, nonostante percentuali ridotte nelle proiezioni, con un colpo esterno potrebbe chiudere tra le prime dieci come non accadeva dal 2007/08.

è a quota 46 punti e, nonostante percentuali ridotte nelle proiezioni, con un colpo esterno potrebbe chiudere tra le prime dieci come non accadeva dal 2007/08. Palle inattive: solo l’Inter ha segnato più del Frosinone da corner tra A e B, mentre il Mantova è tra le meno prolifiche in questa situazione.

da corner tra A e B, mentre il è tra le meno prolifiche in questa situazione. Tra i portieri con almeno 10 presenze, Lorenzo Palmisani eccelle per percentuale di parate (79,8%) e per gol evitati secondo i modelli avanzati.

eccelle per percentuale di parate (79,8%) e per gol evitati secondo i modelli avanzati. Il regista della rifinitura virgiliana è Simone Trimboli: 7 assist stagionali e leadership tecnica in crescita costante.

Le statistiche stagionali di Frosinone e Mantova

Con 71 gol segnati e 34 subiti, il Frosinone primeggia per incisività offensiva e solidità (14 clean sheet), pur con un possesso medio del 49,6%. Il Mantova ama manovrare (57,4% di possesso) e tiene percentuali di tiro similari (47,7% contro 46,8%) ma paga un saldo reti inferiore (45 fatti, 52 concessi). Disciplina severa su entrambi i fronti: 86 gialli a testa, ma più rossi ai ciociari (4) rispetto ai virgiliani (2).

Focus sui singoli: per il Frosinone il bomber è Farès Ghedjemis (14), assistman Giacomo Calò (14), mentre il più ammonito è Gabriele Bracaglia (12). Tra i pali spicca Lorenzo Palmisani (14 clean sheet). Nel Mantova guida i gol Leonardo Mancuso (8), rifiniture a firma Simone Trimboli (7), il più sanzionato è Nicolò Radaelli (10, come Trimboli), e il più espulso Rachid Kouda (2). In porta, clean sheet per Francesco Bardi (5) e Marco Festa (4).

Frosinone Mantova Partite giocate 37 37 Vittorie 22 13 Pareggi 12 7 Sconfitte 3 17 Gol segnati 71 45 Gol subiti 34 52 Possesso palla (%) 49,6 57,4 Precisione tiri (%) 46,8 47,7 Clean sheet 14 9 Cartellini gialli 86 86 Cartellini rossi 4 2

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FAQ Quando si gioca Frosinone-Mantova? Sabato 9 maggio 2026 alle ore 20:30. Dove si gioca Frosinone-Mantova? Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Chi è l’arbitro di Frosinone-Mantova? Il direttore di gara è Gianluca Manganiello, assistenti Perrotti e Costanzo, IV Crezzini, VAR Di Paolo, AVAR Serra.