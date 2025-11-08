Virgilio Sport
Frosinone-Modena 8 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 12a giornata. Numeri, precedenti, arbitro e statistiche per capire la partita Frosinone-Modena

Pubblicato:

Redazione

Frosinone-Modena accende la 12a giornata di Serie B 2025-26 sabato 8 novembre 2025, calcio d’inizio alle 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Sfida d’alta classifica: il Modena è 1° con 24 punti (7 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta; gol 19-6), il Frosinone insegue al 3° posto con 21 punti (6 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte; gol 20-9). Equilibrio tra miglior attacco e migliore difesa.

L’arbitro di Frosinone-Modena

Frosinone-Modena si gioca al Benito Stirpe di Frosinone. La direzione di gara è affidata a Arena, con assistenti Rossi C. e Fontemurato; Luongo sarà il IV ufficiale. Al VAR ci sarà Baroni, con Paganessi all’AVAR. In attesa del report completo sulla stagione corrente, il designatore punta su un team arbitrale esperto per una sfida dal peso specifico notevole in classifica.

  • Arbitro: Arena
  • Assistenti: Rossi C.Fontemurato
  • IV: Luongo
  • VAR: Baroni
  • AVAR: Paganessi

Le ultime partite giocate

Frosinone reduce da due ko, un pari e due successi nelle ultime cinque; il Modena arriva con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Stato di forma che racconta un match aperto, con gli emiliani più continui e i ciociari pericolosi in ripartenza.

Frosinone ko ko x ok ok
Modena ok x ok ko ok

Nelle ultime 5 di campionato: Frosinone 7 punti; Modena 10 punti. Dettaglio risultati:

  • Frosinone
  • Venezia-Frosinone 3-0
  • Frosinone-Monza 0-1
  • Sampdoria-Frosinone 1-1
  • Frosinone-Virtus Entella 4-0
  • Carrarese-Frosinone 0-2
  • Modena
  • Modena-Virtus Entella 2-0
  • Palermo-Modena 1-1
  • Modena-Empoli 2-1
  • Reggiana-Modena 1-0
  • Modena-Juve Stabia 3-0

Statistiche interessanti

Precedenti, trend e uomini chiave aggiungono pepe alla sfida tra Frosinone e Modena. I ciociari hanno costruito una piccola imbattibilità recente contro gli emiliani e al Benito Stirpe cadono raramente. Dall’altra parte, il Modena sta marciando forte: miglior difesa del torneo e grande solidità, con Ettore Gliozzi terminale prolifico. In casa giallazzurra attenzione alle accelerazioni e alle giocate di Farès Ghedjemis, già determinante in avvio di stagione. L’equilibrio tra miglior attacco e retroguardia più solida promette un duello tattico serrato, dove dettagli, piazzati e gestione delle transizioni possono diventare decisivi.

  • Frosinone imbattuto nelle ultime quattro di Serie B contro il Modena: serie positiva e fiducia nei precedenti recenti.
  • Al Benito Stirpe, il Frosinone ha perso una sola volta in B con il Modena: l’unico ko risale al 17 maggio 2008.
  • Avvio brillante del Frosinone: 6 successi in 11 gare. Meglio solo nel 2020/21 (7 su 12) e nel 2022/23 (9 su 12).
  • Obiettivo clean sheet: i giallazzurri non infilano due partite interne senza gol subiti in B da aprile 2023.
  • Start da capolista per il Modena: 7 vittorie nelle prime 11. Nella storia, più di così solo nel 1934/35 (9 su 12).
  • Farès Ghedjemis ha già raddoppiato il bottino partecipazioni-gol rispetto alla scorsa stagione: 4 reti e 2 assist nelle prime 11.
  • Ettore Gliozzi a quota 7 centri: segna soprattutto in casa, ma resta il riferimento offensivo degli emiliani.

Le statistiche stagionali di Frosinone e Modena

Numeri a confronto: il Frosinone segna di più (20 gol) ma concede qualcosa in più dietro (9 reti subite), il Modena vola in testa grazie alla miglior difesa (6 subiti) e a una gestione palla superiore. Tiri e precisione restano simili, ma la struttura emiliana (possesso e PPDA più performanti) contro l’esuberanza offensiva ciociara promettono un match a scacchi, deciso da conversione sotto porta e qualità sui piazzati.

Frosinone Modena
Partite giocate 11 11
Vittorie 6 7
Pareggi 3 3
Sconfitte 2 1
Gol segnati 20 19
Gol subiti 9 6
Possesso palla (%) 46.4 52.0
Tiri totali 133 125
Tiri nello specchio 58 49
Precisione al tiro (%) 43.61 39.20
Clean sheet 5 5
PPDA (pressing) 10.7 9.6
Ammonizioni 25 26
Conversione tiri in gol (%) 15.04 15.20
Capocannoniere Farès Ghedjemis (4) Ettore Gliozzi (7)

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Frosinone-Modena e a che ora?

Sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:00 (12a giornata di Serie B).

Dove si gioca Frosinone-Modena?

Allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Chi è l’arbitro di Frosinone-Modena?

L’arbitro è Arena, assistenti Rossi C. e Fontemurato; IV Luongo; VAR Baroni; AVAR Paganessi.

Frosinone-Modena 8 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

