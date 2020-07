Frosinone, Nesta a rischio

Il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta è a rischio dopo le due sconfitte consecutive in campionato. Questa sera contro lo Spezia l’ex difensore di Milan e Lazio si gioca molto.

“Rumors? È normale, fa parte del nostro lavoro. Da quando ero piccolo che mi giudicano, avevo 8 anni. Ho fatto il giocatore ad alti livelli, appena sbagliavo una partita mi disintegravano perché l’aspettativa era sempre alta. Ora sono allenatore, non cambia nulla”, ha spiegato in conferenza stampa.

“Ma sono sereno. E quello che fa male di più delle critiche, sono le sconfitte. Quindi, sono abituato ad essere giudicato, criticato ed acclamato. Ma so quello che debbo fare, ho una mia idea su come intervenire. Poi se sarò stato efficace, verrò apprezzato. Al contrario, se la mia strategia da qui in avanti non risultasse efficace è giusto che la società faccia ciò che sente di dover fare”.

OMNISPORT | 03-07-2020 09:41