Frosinone, Nesta si presenta e non si nasconde

Chiuso con la retrocessione il secondo campionato di Serie A della propria storia, il Frosinone volta ancora pagina e programma un nuovo torneo di vertice tra i cadetti sotto la guida di Alessandro Nesta.

L’ex giocatore di Lazio e Milan, nonché ex allenatore del Perugia, è stato presentato alla stampa e non ha nascosto il proprio entusiasmo, pur senza parlare di obiettivi da raggiungere: “Il Frosinone mi ha voluto fortemente ed è una società importante che arriva dalla Serie A. Il primo obiettivo sarà creare entusiasmo in una piazza importante. Voglio che la gente venga allo stadio volentieri e che si innamori del nostro calcio. Questa società non può fare una stagione anonima. Sarà un anno dove ogni punto andrà sudato, il campionato di B non è facile. Servirà umiltà e grande determinazione".

C'è spazio anche per qualche anticipazione tattica: “Il 4-3-1-2 è un modulo che mi piace, con cui mi trovo bene. Potrei riproporlo anche quest'anno, ma è ancora troppo presto per parlarne".

SPORTAL.IT | 19-06-2019 13:12