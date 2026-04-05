Frosinone-Padova 5 aprile 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Frosinone–Padova accende la 33a giornata della Serie B 2025-26 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone (data e orario ufficiali da confermare). Sfida da quartieri alti contro corsa salvezza: i ciociari sono 3° con 65 punti in 32 gare (18V, 11N, 3P; 62 gol fatti, 32 subiti), i biancorossi 13° a quota 34 (8V, 10N, 14P; 32 reti segnate, 43 incassate). I padroni di casa cercano continuità in chiave promozione, gli ospiti punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Frosinone - Padova
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Frosinone e Padova
Le ultime partite giocate
Frosinone in grande forma e striscia positiva: 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque. Calcio Padova in difficoltà: solo 1 punto nel periodo, con quattro sconfitte di fila. Trend che pesa su fiducia e classifica: i gialloblù volano, i biancorossi cercano una sterzata.
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Questo il dettaglio dei risultati:
- Frosinone
Frosinone–Pescara 2-2; Frosinone–Sampdoria 3-0; Cesena–Frosinone 2-2; Frosinone–Bari 2-1; Südtirol–Frosinone 1-3
- Padova
Padova–Spezia 2-2; Avellino–Padova 1-0; Padova–Catanzaro 1-3; Venezia–Padova 3-1; Padova–Palermo 0-1
L’arbitro di Frosinone – Padova
La sfida sarà diretta da Niccolò Turrini. In questa stagione l’arbitro toscano ha già condotto 13 gare in Serie B, fischiando 7 rigori, 40 gialli, 1 doppio giallo e 3 rossi: media di 3,3 ammonizioni a partita e circa 7,1 falli per cartellino. Al VAR e AVAR una coppia di grande esperienza per supportare le decisioni sul campo.
- Arbitro: TURRINI
- Assistenti: PALERMO – PASCARELLA
- IV: ALDI
- VAR: NASCA
- AVAR: FOURNEAU
Informazioni interessanti sul match
Un confronto che negli ultimi anni ha spesso vissuto sull’equilibrio: tra Frosinone e Padova il bilancio recente in Serie B racconta di una vittoria per parte e ben tre pareggi, con i ciociari che si sono presi l’andata (1-0, 13 settembre 2025). Al Benito Stirpe la storia dice “X”: le sfide in casa giallazzurra si sono chiuse tutte in parità. La squadra di casa arriva lanciata da due successi di fila e punta la terza vittoria consecutiva per dare un’ulteriore spallata alla corsa promozione; dall’altra parte, i veneti stanno attraversando il momento più complicato del loro campionato, con un solo punto nelle ultime cinque, e hanno bisogno di invertire la rotta per non scivolare nella bagarre. Occhio ai dettagli tattici: il Frosinone è la regina degli attacchi verticali in categoria, mentre il Padova preferisce palleggiare a ritmi più bassi. Tra i protagonisti, spiccano il mancino caldo di Farès Ghedjemis, in striscia realizzativa, e l’esperienza di Cristian Buonaiuto, spesso ispirato proprio contro i ciociari. In una gara che promette intensità, fisicità sulle seconde palle e cambi di fronte rapidi, il dettaglio potrebbe fare la differenza: piazzati, gestione del vantaggio e lucidità nelle scelte finali.
- Nei cinque incroci più recenti in B: una vittoria a testa e tre pareggi; all’andata sorrise il Frosinone (1-0).
- Al Benito Stirpe il segno più frequente è la X: tutte le sfide interne dei giallazzurri col Padova in B sono finite in parità.
- Frosinone in striscia: due successi consecutivi e caccia al tris, mai centrato in questo anno solare.
- Padova, periodo nero: un punto nelle ultime cinque; rischio quinta sconfitta di fila come nel 2018.
- Spinta verticale: il Frosinone guida la B per attacchi diretti (97), ben 60 in più del Padova (37).
- Farès Ghedjemis ha segnato nelle ultime due presenze: mira il tris che gli manca da settembre.
- Avversario preferito: Cristian Buonaiuto ha firmato 4 gol contro il Frosinone, inclusa una doppietta nel 2021.
Le statistiche stagionali di Frosinone e Padova
Numeri alla mano, il Frosinone ha un profilo da vertice: 62 gol segnati e 32 subiti, 11 clean sheet e un volume di conclusioni nello specchio (191) nettamente superiore al Padova (117). Possesso simile (49,2% vs 48,5%) ma PPDA migliore per i ciociari (10,1 vs 11,2), segno di pressione più efficace. I veneti replicano con ordine difensivo a tratti solido e buona precisione al tiro, ma pagano una produzione offensiva dimezzata rispetto ai giallazzurri.
Focus sui singoli. Frosinone: capocannoniere Farès Ghedjemis (12), a ruota Antonio Raimondo (9); re degli assist Giacomo Calò (12). Più ammonito Gabriele Bracaglia (11); espulsi stagionali, tra gli altri, Giorgi Kvernadze e Gabriele Calvani (1). In porta, Lorenzo Palmisani conta 11 clean sheet. Calcio Padova: bomber Mattia Bortolussi (9), leader negli assist Alessandro Capelli (5). Gialli pesanti per Pietro Fusi e Marco Perrotta (11); vari rossi a quota 1. Tra i pali, Mattia Fortin e Alessandro Sorrentino con 3 clean sheet a testa.
|Frosinone
|Padova
|Partite giocate
|32
|32
|Vittorie
|18
|8
|Pareggi
|11
|10
|Sconfitte
|3
|14
|Gol fatti
|62
|32
|Gol subiti
|32
|43
|Possesso palla (%)
|49,2
|48,5
|Tiri in porta (stagionali)
|191
|117
|Precisione tiro (%)
|46,8
|46,8
|Clean sheet
|11
|6
|Cartellini gialli
|75
|78
|Cartellini rossi
|4
|3
|Capocannoniere
|Farès Ghedjemis 12
|Mattia Bortolussi 9
|Top assistman
|Giacomo Calò 12
|Alessandro Capelli 5
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Frosinone - Calcio Padova?
-
La partita è in calendario per la 33a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B.
- Dove si gioca Frosinone - Calcio Padova?
-
Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone.
- Chi è l’arbitro di Frosinone - Calcio Padova?
-
L’arbitro è Niccolò Turrini. Assistenti: Palermo e Pascarella. IV ufficiale: Aldi. VAR: Nasca. AVAR: Fourneau.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.