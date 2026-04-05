Frosinone-Padova 5 aprile 2026: arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 33a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Frosinone - Calcio Padova

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Frosinone–Padova accende la 33a giornata della Serie B 2025-26 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone (data e orario ufficiali da confermare). Sfida da quartieri alti contro corsa salvezza: i ciociari sono 3° con 65 punti in 32 gare (18V, 11N, 3P; 62 gol fatti, 32 subiti), i biancorossi 13° a quota 34 (8V, 10N, 14P; 32 reti segnate, 43 incassate). I padroni di casa cercano continuità in chiave promozione, gli ospiti punti pesanti per allontanarsi dalla zona calda.

Le ultime partite giocate

Frosinone in grande forma e striscia positiva: 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque. Calcio Padova in difficoltà: solo 1 punto nel periodo, con quattro sconfitte di fila. Trend che pesa su fiducia e classifica: i gialloblù volano, i biancorossi cercano una sterzata.

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Frosinone x ok x ok ok Padova x ko ko ko ko

Questo il dettaglio dei risultati:

Frosinone

Frosinone–Pescara 2-2; Frosinone–Sampdoria 3-0; Cesena–Frosinone 2-2; Frosinone–Bari 2-1; Südtirol–Frosinone 1-3

Padova

Padova–Spezia 2-2; Avellino–Padova 1-0; Padova–Catanzaro 1-3; Venezia–Padova 3-1; Padova–Palermo 0-1

L’arbitro di Frosinone – Padova

La sfida sarà diretta da Niccolò Turrini. In questa stagione l’arbitro toscano ha già condotto 13 gare in Serie B, fischiando 7 rigori, 40 gialli, 1 doppio giallo e 3 rossi: media di 3,3 ammonizioni a partita e circa 7,1 falli per cartellino. Al VAR e AVAR una coppia di grande esperienza per supportare le decisioni sul campo.

Arbitro: TURRINI

Assistenti: PALERMO – PASCARELLA

IV: ALDI

VAR: NASCA

AVAR: FOURNEAU

Informazioni interessanti sul match

Un confronto che negli ultimi anni ha spesso vissuto sull’equilibrio: tra Frosinone e Padova il bilancio recente in Serie B racconta di una vittoria per parte e ben tre pareggi, con i ciociari che si sono presi l’andata (1-0, 13 settembre 2025). Al Benito Stirpe la storia dice “X”: le sfide in casa giallazzurra si sono chiuse tutte in parità. La squadra di casa arriva lanciata da due successi di fila e punta la terza vittoria consecutiva per dare un’ulteriore spallata alla corsa promozione; dall’altra parte, i veneti stanno attraversando il momento più complicato del loro campionato, con un solo punto nelle ultime cinque, e hanno bisogno di invertire la rotta per non scivolare nella bagarre. Occhio ai dettagli tattici: il Frosinone è la regina degli attacchi verticali in categoria, mentre il Padova preferisce palleggiare a ritmi più bassi. Tra i protagonisti, spiccano il mancino caldo di Farès Ghedjemis, in striscia realizzativa, e l’esperienza di Cristian Buonaiuto, spesso ispirato proprio contro i ciociari. In una gara che promette intensità, fisicità sulle seconde palle e cambi di fronte rapidi, il dettaglio potrebbe fare la differenza: piazzati, gestione del vantaggio e lucidità nelle scelte finali.

Nei cinque incroci più recenti in B: una vittoria a testa e tre pareggi; all’andata sorrise il Frosinone (1-0).

(1-0). Al Benito Stirpe il segno più frequente è la X: tutte le sfide interne dei giallazzurri col Padova in B sono finite in parità.

in B sono finite in parità. Frosinone in striscia: due successi consecutivi e caccia al tris, mai centrato in questo anno solare.

in striscia: due successi consecutivi e caccia al tris, mai centrato in questo anno solare. Padova , periodo nero: un punto nelle ultime cinque; rischio quinta sconfitta di fila come nel 2018.

, periodo nero: un punto nelle ultime cinque; rischio quinta sconfitta di fila come nel 2018. Spinta verticale: il Frosinone guida la B per attacchi diretti (97), ben 60 in più del Padova (37).

guida la B per attacchi diretti (97), ben 60 in più del (37). Farès Ghedjemis ha segnato nelle ultime due presenze: mira il tris che gli manca da settembre.

ha segnato nelle ultime due presenze: mira il tris che gli manca da settembre. Avversario preferito: Cristian Buonaiuto ha firmato 4 gol contro il Frosinone, inclusa una doppietta nel 2021.

Le statistiche stagionali di Frosinone e Padova

Numeri alla mano, il Frosinone ha un profilo da vertice: 62 gol segnati e 32 subiti, 11 clean sheet e un volume di conclusioni nello specchio (191) nettamente superiore al Padova (117). Possesso simile (49,2% vs 48,5%) ma PPDA migliore per i ciociari (10,1 vs 11,2), segno di pressione più efficace. I veneti replicano con ordine difensivo a tratti solido e buona precisione al tiro, ma pagano una produzione offensiva dimezzata rispetto ai giallazzurri.

Focus sui singoli. Frosinone: capocannoniere Farès Ghedjemis (12), a ruota Antonio Raimondo (9); re degli assist Giacomo Calò (12). Più ammonito Gabriele Bracaglia (11); espulsi stagionali, tra gli altri, Giorgi Kvernadze e Gabriele Calvani (1). In porta, Lorenzo Palmisani conta 11 clean sheet. Calcio Padova: bomber Mattia Bortolussi (9), leader negli assist Alessandro Capelli (5). Gialli pesanti per Pietro Fusi e Marco Perrotta (11); vari rossi a quota 1. Tra i pali, Mattia Fortin e Alessandro Sorrentino con 3 clean sheet a testa.

Frosinone Padova Partite giocate 32 32 Vittorie 18 8 Pareggi 11 10 Sconfitte 3 14 Gol fatti 62 32 Gol subiti 32 43 Possesso palla (%) 49,2 48,5 Tiri in porta (stagionali) 191 117 Precisione tiro (%) 46,8 46,8 Clean sheet 11 6 Cartellini gialli 75 78 Cartellini rossi 4 3 Capocannoniere Farès Ghedjemis 12 Mattia Bortolussi 9 Top assistman Giacomo Calò 12 Alessandro Capelli 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Frosinone - Calcio Padova? La partita è in calendario per la 33a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega B. Dove si gioca Frosinone - Calcio Padova? Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Chi è l’arbitro di Frosinone - Calcio Padova? L’arbitro è Niccolò Turrini. Assistenti: Palermo e Pascarella. IV ufficiale: Aldi. VAR: Nasca. AVAR: Fourneau.