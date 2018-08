Frosinone, per Dionisi è già mercato

Non è così che Federico Dionisi si immaginava il ritorno in Serie A. L’attaccante laziale ha lottato fino all’ultimo secondo con i propri compagni del Frosinone per riconquistare la massima serie, persa nel 2016 e solo sfiorata nel successivo campionato di Serie B. Il playoff contro il Palermo ha offerto una nuova chance ai ciociari nel grande calcio, ma la punta sarà costretta a restare a guardare, in quanto il rivoluzionario mercato giallazzurro ha relegato Dionisi fuori dalla lista dei 25 giocatori utilizzabili per il campionato, al pari di Paolo Sammarco.

Come se non bastasse, a mercato finito, ecco il grave infortunio subito in Coppa Italia contro il SudTirol, ma i cui esiti si sono avuti solo sabato: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dionisi dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico che verrà programmato nei prossimi giorni e il rientro in campo è previsto non prima di febbraio-marzo 2019: stagione compromessa, quindi, ma la mente va già al mercato, in vista del possibile addio al Frosinone e di un possibile ritorno al Livorno, che lo aveva messo nel mirino già in estate. Attenzione, però, perché la finestra invernale 2019 durerà solo due settimane (3-18 gennaio) e si chiuderà prima del ritorno in campo di Dionisi.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 19-08-2018 10:35