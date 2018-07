Frosinone, Perica ha sciolto le riserve

Arrivi e presentazioni in casa Frosinone. I ciociari sono attivissimi sul mercato in vista della seconda stagione di A della propria storia. Si lavora su ogni reparto, così dopo la definizione dell’arrivo di Letschert e Goldaniga, entrambi dal Sassuolo, per la difesa, è stato presentato il centrocampista Lorenzo Crisetig, acquistato dal Bologna:

"In questa stagione ci sarà da lottare e faticare molto, ma dovremo raggiungere il nostro obiettivo. Sono arrivato in una società in crescita, Frosinone ha tutte le carte in regola per stabilizzarsi negli anni in serie A" le prime parole dell'ex interista da giocatore giallazzurro.

Per l’attacco invece è fatta per Stipe Perica: l’attaccante croato classe ’95 arriva in prestito dall’Udinese dopo aver sciolto le ultime riserve.



SPORTAL.IT | 14-07-2018 17:25