Frosinone-Pescara 4 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 28a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Frosinone-Pescara

Frosinone–Pescara è un testa-coda ad alta tensione della 28a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20.00. I ciociari arrivano da 3° in classifica con 54 punti in 27 gare (15 vittorie, 9 pareggi, 3 sconfitte; 50 gol fatti, 26 subiti), mentre gli abruzzesi sono 20° con 21 punti (4 vittorie, 9 pareggi, 14 sconfitte; 32 reti segnate, 52 incassate). Un match che profuma di corsa promozione per il Frosinone e di scontro salvezza per il Pescara.

Le ultime partite giocate

Frosinone in spinta e con numeri solidi: due vittorie e due pareggi nelle ultime cinque, nonostante lo stop col Venezia. Il Pescara alterna colpi importanti a scivoloni: due successi nelle ultime tre dicono che la squadra è viva nella corsa salvezza, ma la continuità resta la chiave.

Frosinone ko ok ok x x Pescara ko ko ok ko ok

Nelle ultime 5 di campionato il Frosinone ha raccolto 8 punti, il Pescara 6. Dettaglio dei risultati:

Frosinone

Frosinone–Venezia 1-2; Avellino–Frosinone 1-3; Spezia–Frosinone 0-2; Frosinone–Empoli 2-2; Catanzaro–Frosinone 2-2.

Pescara

Cesena–Pescara 2-0; Pescara–Catanzaro 0-2; Avellino–Pescara 0-1; Venezia–Pescara 3-2; Pescara–Palermo 2-1.

L’arbitro di Frosinone-Pescara

Dirige il signor Davide Di Marco. Assistenti: Galimberti–Rinaldi; IV: Allegretta; VAR: Maggioni; AVAR: Santoro. In questa stagione di Serie B (2025-26) Di Marco ha arbitrato 10 gare, fischiando 2 rigori, estraendo 39 gialli e nessun rosso (media 3,9 ammonizioni a partita).

Arbitro: DI MARCO

Assistenti: GALIMBERTI – RINALDI

IV: ALLEGRETTA

VAR: MAGGIONI

AVAR: SANTORO

Informazioni interessanti sul match

Il precedente recente sorride al Frosinone, vittorioso all’andata per 2-1: un segnale forte che apre alla possibilità di completare il “doppio colpo” stagionale sul Pescara. Il Benito Stirpe è campo storicamente ostico per gli abruzzesi: i ciociari non hanno mai perso in casa contro i biancazzurri in Serie B (sei incroci). Dopo una lunga striscia perfetta, il Frosinone ha però frenato nelle ultime due interne (ko con il Venezia e pari con l’Empoli), mentre il Pescara ha rialzato la testa vincendo due delle ultime tre: segnali di vita nella lotta per restare in cadetteria. Dal punto di vista tattico, i gialloazzurri primeggiano negli attacchi diretti, arma che spesso spezza gli equilibri e produce occasioni pulite; tra i protagonisti spicca Ilias Koutsoupias, già decisivo all’andata. In casa abruzzese fari anche su Lorenzo Insigne, tornato al gol in B dopo oltre tredici anni: esperienza e qualità per accendere l’ultimo passaggio. Numeri, precedenti e stato di forma suggeriscono un duello vibrante tra ambizioni di vertice e fame di punti salvezza.

Doppietta stagionale nel mirino: all’andata 2-1 per il Frosinone , ora sogna il bis contro il Pescara .

, ora sogna il bis contro il . Fattore Stirpe: i ciociari sono imbattuti in 6 gare casalinghe di B contro il Pescara (3V, 3N).

(3V, 3N). Frosinone altalenante in casa di recente: dopo 4 vittorie di fila, un ko e un pari nelle ultime due interne.

altalenante in casa di recente: dopo 4 vittorie di fila, un ko e un pari nelle ultime due interne. Pescara in ripresa: 2 successi nelle ultime 3, tanti quanti nei precedenti 24 turni complessivi.

in ripresa: 2 successi nelle ultime 3, tanti quanti nei precedenti 24 turni complessivi. Arma letale: il Frosinone guida la B per attacchi diretti (83) e ha già segnato 6 gol da queste situazioni.

guida la B per attacchi diretti (83) e ha già segnato 6 gol da queste situazioni. Uomo chiave: Ilias Koutsoupias ha già timbrato contro il Pescara tra gol e assist in carriera.

ha già timbrato contro il tra gol e assist in carriera. Classe e lampi: Lorenzo Insigne è tornato al gol in B e porta visione e ultimo passaggio agli abruzzesi.

Le statistiche stagionali di Frosinone e Pescara

Il Frosinone ha costruito 50 gol segnandone quasi il 15% dei tiri (conversione 14,88%), con un’ottima precisione (45,54%) e 10 clean sheet: solidità e cinismo che spiegano il 3° posto. Il Pescara ha prodotto 32 reti (conversione 10,77%) con 41,75% di precisione e solo 2 gare senza subire gol: numeri da rimontare, specie i 52 gol al passivo. Possesso molto simile (48,5% Frosinone, 48,7% Pescara), ma PPDA migliore per i ciociari (10,1 vs 11,1), indice di pressione più efficace. Angoli quasi in parità (150 a 151), ma la resa offensiva premia i gialloazzurri.

Focus giocatori: per il Frosinone il capocannoniere è Farès Ghedjemis (10), con Ilias Koutsoupias a 7 e Antonio Raimondo a 6; top assist Giacomo Calò (10). Più ammonito Gabriele Bracaglia (10 gialli), espulsi una volta Gabriele Calvani, Giorgi Kvernadze e Ben Kone. In porta, Lorenzo Palmisani ha 10 clean sheet. Nel Pescara guida i gol Antonio Di Nardo (7); migliori assist-man Gaetano Letizia e Matteo Dagasso (4). Più cattivo sul taccuino Davide Bettella (6 gialli), espulsi una volta Giacomo Olzer e Riccardo Brosco. Tra i pali, Sebastiano Desplanches conta 1 clean sheet.

Frosinone Pescara Partite giocate 27 27 Vinte – Pareggiate – Perse 15 – 9 – 3 4 – 9 – 14 Gol fatti / subiti 50 / 26 32 / 52 Possesso palla (%) 48,5 48,7 Precisione al tiro (%) 45,54 41,75 Conversione tiro in gol (%) 14,88 10,77 Clean sheet 10 2 PPDA (pressione) 10,1 11,1 Corner calciati 150 151 Cartellini gialli totali 62 58 Tiri nello specchio 153 124 Posizione in classifica 3ª (54 punti) 20ª (21 punti)

FAQ Quando si gioca Frosinone-Pescara e a che ora è il calcio d’inizio? Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20:00. Dove si gioca Frosinone-Pescara? Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Chi è l’arbitro di Frosinone-Pescara? Dirige Davide Di Marco, assistenti Galimberti e Rinaldi; IV Allegretta; VAR Maggioni; AVAR Santoro.