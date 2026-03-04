Frosinone-Pescara 4 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Frosinone–Pescara è un testa-coda ad alta tensione della 28a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20.00. I ciociari arrivano da 3° in classifica con 54 punti in 27 gare (15 vittorie, 9 pareggi, 3 sconfitte; 50 gol fatti, 26 subiti), mentre gli abruzzesi sono 20° con 21 punti (4 vittorie, 9 pareggi, 14 sconfitte; 32 reti segnate, 52 incassate). Un match che profuma di corsa promozione per il Frosinone e di scontro salvezza per il Pescara.
Le ultime partite giocate
Frosinone in spinta e con numeri solidi: due vittorie e due pareggi nelle ultime cinque, nonostante lo stop col Venezia. Il Pescara alterna colpi importanti a scivoloni: due successi nelle ultime tre dicono che la squadra è viva nella corsa salvezza, ma la continuità resta la chiave.
Nelle ultime 5 di campionato il Frosinone ha raccolto 8 punti, il Pescara 6. Dettaglio dei risultati:
- Frosinone
Frosinone–Venezia 1-2; Avellino–Frosinone 1-3; Spezia–Frosinone 0-2; Frosinone–Empoli 2-2; Catanzaro–Frosinone 2-2.
- Pescara
Cesena–Pescara 2-0; Pescara–Catanzaro 0-2; Avellino–Pescara 0-1; Venezia–Pescara 3-2; Pescara–Palermo 2-1.
L’arbitro di Frosinone-Pescara
Dirige il signor Davide Di Marco. Assistenti: Galimberti–Rinaldi; IV: Allegretta; VAR: Maggioni; AVAR: Santoro. In questa stagione di Serie B (2025-26) Di Marco ha arbitrato 10 gare, fischiando 2 rigori, estraendo 39 gialli e nessun rosso (media 3,9 ammonizioni a partita).
Informazioni interessanti sul match
Il precedente recente sorride al Frosinone, vittorioso all’andata per 2-1: un segnale forte che apre alla possibilità di completare il “doppio colpo” stagionale sul Pescara. Il Benito Stirpe è campo storicamente ostico per gli abruzzesi: i ciociari non hanno mai perso in casa contro i biancazzurri in Serie B (sei incroci). Dopo una lunga striscia perfetta, il Frosinone ha però frenato nelle ultime due interne (ko con il Venezia e pari con l’Empoli), mentre il Pescara ha rialzato la testa vincendo due delle ultime tre: segnali di vita nella lotta per restare in cadetteria. Dal punto di vista tattico, i gialloazzurri primeggiano negli attacchi diretti, arma che spesso spezza gli equilibri e produce occasioni pulite; tra i protagonisti spicca Ilias Koutsoupias, già decisivo all’andata. In casa abruzzese fari anche su Lorenzo Insigne, tornato al gol in B dopo oltre tredici anni: esperienza e qualità per accendere l’ultimo passaggio. Numeri, precedenti e stato di forma suggeriscono un duello vibrante tra ambizioni di vertice e fame di punti salvezza.
Le statistiche stagionali di Frosinone e Pescara
Il Frosinone ha costruito 50 gol segnandone quasi il 15% dei tiri (conversione 14,88%), con un’ottima precisione (45,54%) e 10 clean sheet: solidità e cinismo che spiegano il 3° posto. Il Pescara ha prodotto 32 reti (conversione 10,77%) con 41,75% di precisione e solo 2 gare senza subire gol: numeri da rimontare, specie i 52 gol al passivo. Possesso molto simile (48,5% Frosinone, 48,7% Pescara), ma PPDA migliore per i ciociari (10,1 vs 11,1), indice di pressione più efficace. Angoli quasi in parità (150 a 151), ma la resa offensiva premia i gialloazzurri.
Focus giocatori: per il Frosinone il capocannoniere è Farès Ghedjemis (10), con Ilias Koutsoupias a 7 e Antonio Raimondo a 6; top assist Giacomo Calò (10). Più ammonito Gabriele Bracaglia (10 gialli), espulsi una volta Gabriele Calvani, Giorgi Kvernadze e Ben Kone. In porta, Lorenzo Palmisani ha 10 clean sheet. Nel Pescara guida i gol Antonio Di Nardo (7); migliori assist-man Gaetano Letizia e Matteo Dagasso (4). Più cattivo sul taccuino Davide Bettella (6 gialli), espulsi una volta Giacomo Olzer e Riccardo Brosco. Tra i pali, Sebastiano Desplanches conta 1 clean sheet.
|Frosinone
|Pescara
|Partite giocate
|27
|27
|Vinte – Pareggiate – Perse
|15 – 9 – 3
|4 – 9 – 14
|Gol fatti / subiti
|50 / 26
|32 / 52
|Possesso palla (%)
|48,5
|48,7
|Precisione al tiro (%)
|45,54
|41,75
|Conversione tiro in gol (%)
|14,88
|10,77
|Clean sheet
|10
|2
|PPDA (pressione)
|10,1
|11,1
|Corner calciati
|150
|151
|Cartellini gialli totali
|62
|58
|Tiri nello specchio
|153
|124
|Posizione in classifica
|3ª (54 punti)
|20ª (21 punti)
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Frosinone-Pescara e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20:00.
- Dove si gioca Frosinone-Pescara?
-
Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone.
- Chi è l’arbitro di Frosinone-Pescara?
-
Dirige Davide Di Marco, assistenti Galimberti e Rinaldi; IV Allegretta; VAR Maggioni; AVAR Santoro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.