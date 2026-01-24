Frosinone-Reggiana 24 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Frosinone–Reggiana apre la 21a giornata della Serie B 2025-26 sabato 24 gennaio 2026 alle 15:00 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. È una sfida da testacoda: i ciociari sono 1° con 42 punti (12 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte; 38 gol fatti, 18 subiti), gli emiliani 14° a quota 20 (5 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte; 24 gol segnati, 30 incassati). Per il Frosinone è l’occasione per allungare in vetta; per la Reggiana uno snodo da salvezza per interrompere la serie negativa e ripartire.
Il Frosinone arriva in grande forma: striscia utile lunga e rendimento brillante tra casa e trasferta. La Reggiana vive invece un momento complicato, con cinque ko consecutivi che pesano su classifica e fiducia. Trend contrapposti che caricano di significato il confronto dello Stirpe.
Nelle ultime 5 di campionato il Frosinone ha raccolto 11 punti, la Reggiana 0. Dettaglio:
- Pescara-Frosinone 1-2
- Frosinone-Spezia 2-1
- Empoli-Frosinone 1-1
- Frosinone-Catanzaro 2-0
- Monza-Frosinone 2-2
- Reggiana-Calcio Padova 1-2
- Pescara-Reggiana 2-1
- Sampdoria-Reggiana 2-1
- Reggiana-Venezia 1-3
- Reggiana-Cesena 1-2
Designazione femminile di prestigio allo Stirpe: dirige Maria Sole Ferrieri Caputi. In questa Serie B 2025-26 ha arbitrato 6 gare con 32 ammonizioni, 1 espulsione e nessun rigore concesso (media 5,5 cartellini a partita). Al VAR ci sarà Serra.
- Arbitro: FERRIERI CAPUTI
- Assistenti: DI GIOIA – MONACO
- IV: DI MARCO
- VAR: SERRA
- AVAR: MONALDI
Precedenti e forma raccontano un incrocio pieno di spunti: il Frosinone vola in testa e non perde da 12 turni, sempre a segno nel periodo; la Reggiana cerca invece di invertire una striscia negativa fatta di cinque sconfitte di fila. Gli scontri diretti recenti sono stati spesso equilibrati, con pareggi allo Stirpe e bilancio reti in parità. Occhio ai protagonisti: il talento gialloblù Farès Ghedjemis sta spingendo sull’acceleratore, mentre per gli ospiti Manolo Portanova è il riferimento offensivo più continuo. In palio punti pesantissimi: consolidare la vetta o respirare in chiave salvezza.
- Precedenti in B: il Frosinone è imbattuto in 4 delle 5 sfide con la Reggiana (2V, 2N), con stesso numero di gol segnati complessivi e due gare finite a reti bianche per entrambe.
- Allo Stirpe: i due incroci di B tra Frosinone e Reggiana in casa giallazzurra sono finiti in parità; solo col Pordenone i ciociari hanno pareggiato le prime tre interne contro lo stesso avversario.
- Striscia utile: Frosinone imbattuto da 12 gare (8V, 4N) e sempre in gol; nella storia di B ha fatto meglio in singola stagione solo tra ottobre 2017 e febbraio 2018 (15).
- Passo da promozione: 42 punti in 20 giornate per il Frosinone, come nel 2022/23 chiuso al 1° posto; allora diventaron 45 dopo 21.
- Momento granata: la Reggiana arriva da 5 ko di fila (2,2 gol subiti di media) e non ha mai perso 6 gare consecutive in B.
- Uomo chiave Frosinone: Farès Ghedjemis in doppia cifra dall’inizio dello scorso campionato; a segno nelle ultime due e vicino a una nuova striscia di tre.
- Uomo chiave Reggiana: Manolo Portanova è a quota 5 reti, a -3 dal suo record in B; tre centri sono arrivati in trasferta, compreso l’ultimo a Genova con la Samp.
Numeri a confronto: il Frosinone segna di più (38 gol a 24), subisce molto meno (18 a 30) e crea con più continuità (110 tiri nello specchio a 77). Possesso medio 47,4% per i giallazzurri contro il 44,2% granata; PPDA più aggressivo per i padroni di casa. La Reggiana tira meno ma è più precisa al tiro (50,7% vs 44,9%). Disciplinare in equilibrio: 49 gialli Frosinone, 45 Reggiana; rossi 4 a 2.
Focus giocatori: per il Frosinone top scorer Farès Ghedjemis (8) e re degli assist Giacomo Calò (10); più ammonito Gabriele Bracaglia (9), diversi con un rosso. Tra i pali, Lorenzo Palmisani guida con 8 clean sheet. Per la Reggiana miglior marcatore Manolo Portanova (5) e top assist Manuel Marras (4); più ammoniti Andrea Papetti e Manuel Marras (5), rossi per Cedric Gondo e Charlys Matheus. In porta, Edoardo Motta è a quota 5 clean sheet.
|Frosinone
|Reggiana
|Partite giocate
|20
|20
|Numero di partite vinte
|12
|5
|Numero di partite perse
|2
|10
|Numero di partite pareggiate
|6
|5
|Gol totali segnati
|38
|24
|Gol totali subiti
|18
|30
|Media gol subiti per partita
|0,9
|1,5
|Percentuale possesso palla
|47,4
|44,2
|Tiri nello specchio della porta
|110
|77
|Percentuale di tiri in porta
|44,9
|50,7
|Numero totale di cartellini gialli
|49
|45
|Numero totale di cartellini rossi
|4
|2
|Capocannoniere
|Farès Ghedjemis 8
|Manolo Portanova 5
|Top assistman
|Giacomo Calò 10
|Manuel Marras 4
|Clean sheet portiere
|Lorenzo Palmisani 8
|Edoardo Motta 5
