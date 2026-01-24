Frosinone-Reggiana 24 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 21a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Frosinone-Reggiana

Frosinone–Reggiana apre la 21a giornata della Serie B 2025-26 sabato 24 gennaio 2026 alle 15:00 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. È una sfida da testacoda: i ciociari sono 1° con 42 punti (12 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte; 38 gol fatti, 18 subiti), gli emiliani 14° a quota 20 (5 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte; 24 gol segnati, 30 incassati). Per il Frosinone è l’occasione per allungare in vetta; per la Reggiana uno snodo da salvezza per interrompere la serie negativa e ripartire.

Le ultime partite giocate

Il Frosinone arriva in grande forma: striscia utile lunga e rendimento brillante tra casa e trasferta. La Reggiana vive invece un momento complicato, con cinque ko consecutivi che pesano su classifica e fiducia. Trend contrapposti che caricano di significato il confronto dello Stirpe.

Frosinone ok ok x ok x Reggiana ko ko ko ko ko

Nelle ultime 5 di campionato il Frosinone ha raccolto 11 punti, la Reggiana 0. Dettaglio:

Pescara- Frosinone 1-2

1-2 Frosinone -Spezia 2-1

-Spezia 2-1 Empoli- Frosinone 1-1

1-1 Frosinone -Catanzaro 2-0

-Catanzaro 2-0 Monza-Frosinone 2-2

Reggiana -Calcio Padova 1-2

-Calcio Padova 1-2 Pescara- Reggiana 2-1

2-1 Sampdoria- Reggiana 2-1

2-1 Reggiana -Venezia 1-3

-Venezia 1-3 Reggiana-Cesena 1-2

L’arbitro di Frosinone-Reggiana

Designazione femminile di prestigio allo Stirpe: dirige Maria Sole Ferrieri Caputi. In questa Serie B 2025-26 ha arbitrato 6 gare con 32 ammonizioni, 1 espulsione e nessun rigore concesso (media 5,5 cartellini a partita). Al VAR ci sarà Serra.

Arbitro: FERRIERI CAPUTI

Assistenti: DI GIOIA – MONACO

DI GIOIA – MONACO IV: DI MARCO

DI MARCO VAR: SERRA

SERRA AVAR: MONALDI

Informazioni interessanti

Precedenti e forma raccontano un incrocio pieno di spunti: il Frosinone vola in testa e non perde da 12 turni, sempre a segno nel periodo; la Reggiana cerca invece di invertire una striscia negativa fatta di cinque sconfitte di fila. Gli scontri diretti recenti sono stati spesso equilibrati, con pareggi allo Stirpe e bilancio reti in parità. Occhio ai protagonisti: il talento gialloblù Farès Ghedjemis sta spingendo sull’acceleratore, mentre per gli ospiti Manolo Portanova è il riferimento offensivo più continuo. In palio punti pesantissimi: consolidare la vetta o respirare in chiave salvezza.

Precedenti in B: il Frosinone è imbattuto in 4 delle 5 sfide con la Reggiana (2V, 2N), con stesso numero di gol segnati complessivi e due gare finite a reti bianche per entrambe.

il è imbattuto in 4 delle 5 sfide con la (2V, 2N), con stesso numero di gol segnati complessivi e due gare finite a reti bianche per entrambe. Allo Stirpe: i due incroci di B tra Frosinone e Reggiana in casa giallazzurra sono finiti in parità; solo col Pordenone i ciociari hanno pareggiato le prime tre interne contro lo stesso avversario.

i due incroci di B tra e in casa giallazzurra sono finiti in parità; solo col Pordenone i ciociari hanno pareggiato le prime tre interne contro lo stesso avversario. Striscia utile: Frosinone imbattuto da 12 gare (8V, 4N) e sempre in gol; nella storia di B ha fatto meglio in singola stagione solo tra ottobre 2017 e febbraio 2018 (15).

imbattuto da 12 gare (8V, 4N) e sempre in gol; nella storia di B ha fatto meglio in singola stagione solo tra ottobre 2017 e febbraio 2018 (15). Passo da promozione: 42 punti in 20 giornate per il Frosinone , come nel 2022/23 chiuso al 1° posto; allora diventaron 45 dopo 21.

42 punti in 20 giornate per il , come nel 2022/23 chiuso al 1° posto; allora diventaron 45 dopo 21. Momento granata: la Reggiana arriva da 5 ko di fila (2,2 gol subiti di media) e non ha mai perso 6 gare consecutive in B.

la arriva da 5 ko di fila (2,2 gol subiti di media) e non ha mai perso 6 gare consecutive in B. Uomo chiave Frosinone: Farès Ghedjemis in doppia cifra dall’inizio dello scorso campionato; a segno nelle ultime due e vicino a una nuova striscia di tre.

in doppia cifra dall’inizio dello scorso campionato; a segno nelle ultime due e vicino a una nuova striscia di tre. Uomo chiave Reggiana: Manolo Portanova è a quota 5 reti, a -3 dal suo record in B; tre centri sono arrivati in trasferta, compreso l’ultimo a Genova con la Samp.

Le statistiche stagionali di Frosinone e Reggiana

Numeri a confronto: il Frosinone segna di più (38 gol a 24), subisce molto meno (18 a 30) e crea con più continuità (110 tiri nello specchio a 77). Possesso medio 47,4% per i giallazzurri contro il 44,2% granata; PPDA più aggressivo per i padroni di casa. La Reggiana tira meno ma è più precisa al tiro (50,7% vs 44,9%). Disciplinare in equilibrio: 49 gialli Frosinone, 45 Reggiana; rossi 4 a 2.

Focus giocatori: per il Frosinone top scorer Farès Ghedjemis (8) e re degli assist Giacomo Calò (10); più ammonito Gabriele Bracaglia (9), diversi con un rosso. Tra i pali, Lorenzo Palmisani guida con 8 clean sheet. Per la Reggiana miglior marcatore Manolo Portanova (5) e top assist Manuel Marras (4); più ammoniti Andrea Papetti e Manuel Marras (5), rossi per Cedric Gondo e Charlys Matheus. In porta, Edoardo Motta è a quota 5 clean sheet.

Frosinone Reggiana Partite giocate 20 20 Numero di partite vinte 12 5 Numero di partite perse 2 10 Numero di partite pareggiate 6 5 Gol totali segnati 38 24 Gol totali subiti 18 30 Media gol subiti per partita 0,9 1,5 Percentuale possesso palla 47,4 44,2 Tiri nello specchio della porta 110 77 Percentuale di tiri in porta 44,9 50,7 Numero totale di cartellini gialli 49 45 Numero totale di cartellini rossi 4 2 Capocannoniere Farès Ghedjemis 8 Manolo Portanova 5 Top assistman Giacomo Calò 10 Manuel Marras 4 Clean sheet portiere Lorenzo Palmisani 8 Edoardo Motta 5

FAQ Quando si gioca Frosinone-Reggiana? Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Frosinone-Reggiana? Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Chi è l’arbitro di Frosinone-Reggiana? L’arbitro è Maria Sole Ferrieri Caputi, assistenti Di Gioia e Monaco; IV Di Marco; VAR Serra; AVAR Monaldi.