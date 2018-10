Frosinone rimontato, Stirpe individua i colpevoli

Dopo aver risolto il problema del gol, il Frosinone non riesce a vincere il tabù della vittoria. Contro l’Empoli i ciociari sono stati in vantaggio per due volte, prima sull’1-0, poi 3-2, ma alla fine i toscani hanno strappato il pareggio.

Cinque gol nelle ultime due gare per la squadra di Longo, ma il presidente Stirpe mastica amaro, ma difende l’operato del tecnico: "Ritengo che lui abbia responsabilità minime rispetto a quelle del gruppo. La squadra non si esprime le potenzialità che ha. Ritengo che l’allenatore sia stato quello che ha saputo correggersi di più".

Stirpe è invece molto duro nei confronti della squadra: "Oggi ho visto degli errori troppo marchiani per la Serie A, c'è ancora tanto da lavorare se vogliamo quantomeno mettere in campo un prodotto che sia minimamente all'altezza di questo campionato: dobbiamo darci una mossa. Il ritiro è un modo per manifestare la rabbia che ha la società e che hanno i tifosi nei confronti di certi atteggiamenti e comportamenti”.

SPORTAL.IT | 21-10-2018 20:45