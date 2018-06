Frosinone, ritorno di fiamma per un figlio d'arte

Nuovi particolari “esotici” sulla seconda avventura in Serie A del Frosinone. Dopo aver fissato il ritiro in Canada, la società del presidente Stirpe sta pensando ai primi acquisti di una serie che si preannuncia piuttosto lunga. Lo stesso numero uno della società giallazzurra ha infatti preannunciato che la rosa verrà stravolta, a differenza di quanto successo tre estati fa, con il chiaro obiettivo di arrivare a una salvezza tranquilla.

Ci sarà spazio anche per qualche straniero e allora attenzione alla voce suggestiva riportata da ‘Il Messaggero’, secondo cui alla corte di Moreno Longo potrebbe arrivare Gianluca Simeone, figlio dell’allenatore dell’Atletico Madrid Diego e fratello minore del centravanti della Fiorentina Giovanni. Anche Gianluca, classe ’97, svincolato dal River Plate, fa l’attaccante ed era già stato vicino al trasferimento al Frosinone a gennaio, ma l’affare saltò per motivi burocratici legati al transfer internazionale che non arrivò in tempo.

SPORTAL.IT | 24-06-2018 23:35