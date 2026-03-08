Frosinone-Sampdoria 8 marzo 2026: orario, arbitro e statistiche della 29a giornata

Serie B 2025-26, 29a giornata. Statistiche, numeri e curiosità per capire la partita Frosinone-Sampdoria: orario, arbitro, forma recente e confronto stagionale.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Serie B 2025-26, 29a giornata: allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone domenica 8 marzo 2026 alle 15:00 va in scena Frosinone–Sampdoria. Gara dal peso specifico opposto: i ciociari corrono in zona promozione, i blucerchiati cercano punti serenità. Il Frosinone è 3° con 55 punti in 28 gare (15 vittorie, 10 pareggi, 3 sconfitte; 52 gol segnati, 28 subiti), la Sampdoria è 13ª a quota 30 (7 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 29 reti fatte, 37 incassate). Fattore Stirpe caldo, ospiti a caccia dell’impresa esterna per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Le ultime partite giocate

Frosinone in serie positiva: due vittorie esterne e tre pari lo tengono in alto, con fiducia e continuità. La Sampdoria alterna alti e bassi: un successo casalingo, due pareggi e due ko raccontano una squadra ancora in costruzione, chiamata a cambiare passo soprattutto lontano da Genova.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Frosinone ok ok x x x Sampdoria x ok ko ko x

Nelle ultime 5 partite il Frosinone ha raccolto 9 punti; la Sampdoria ne ha ottenuti 5. Questo il dettaglio:

Frosinone

Avellino-Frosinone 1-3; Spezia-Frosinone 0-2; Frosinone-Empoli 2-2; Catanzaro-Frosinone 2-2; Frosinone-Pescara 2-2.

Sampdoria

Sampdoria-Palermo 3-3; Sampdoria-Calcio Padova 1-0; Mantova-Sampdoria 2-1; Sampdoria-Bari 0-2; Juve Stabia-Sampdoria 1-1.

L’arbitro di Frosinone-Sampdoria

Dirige Federico La Penna di Roma. In questa Serie B 2025/26: 3 gare arbitrate, 0 rigori concessi, 11 gialli, 1 doppio giallo e 1 rosso; media di 4,3 cartellini a partita e 99 falli fischiati. Al VAR ci sarà Aureliano. Designazione d’esperienza per una sfida che promette intensità e tanti duelli.

Arbitro : La Penna

: La Penna Assistenti : Lo Cicero – Miniutti

: Lo Cicero – Miniutti IV : Zoppi

: Zoppi VAR : Aureliano

: Aureliano AVAR: Del Giovane

Informazioni interessanti sul match

Il contesto racconta due stati d’animo: il Frosinone vola con un attacco brillante (52 gol) e uno Stirpe che spinge (26 reti fatte in casa, solo 13 subite), mentre la Sampdoria deve invertire il trend in trasferta (1 vittoria, 5 pari, 8 ko; 11 gol fatti, 21 subiti). La squadra di casa abbina corsa e qualità (precisione al tiro 45,8%, pressing efficace con PPDA 10,0), i blucerchiati cercano concretezza e sfruttano spesso le palle inattive (6 rigori a favore) e le corsie per mettere palloni in area (135 corner battuti, 21,1% di precisione nei cross). Occhio ai protagonisti: Farès Ghedjemis guida i gialloblù in zona gol, dall’altra parte Massimo Coda resta riferimento d’area. Tra i rifinitori spiccano Giacomo Calò (10 assist) e il talento di Simone Pafundi. In porta, numeri che pesano: Lorenzo Palmisani è già a 10 clean sheet, la Sampdoria si divide i shutout tra Simone Ghidotti e Tommaso Martinelli. Con una classifica che tira da una parte e dall’altra, l’equilibrio potrebbe decidersi nella gestione dei dettagli: calci piazzati, disciplina e seconde palle.

Fattore casa : Frosinone solido allo Stirpe (7V-4N-2P; 26-13 il parziale reti).

: solido allo Stirpe (7V-4N-2P; 26-13 il parziale reti). Trasferta in salita : Sampdoria con 1 sola vittoria esterna e 11 gol segnati fuori.

: con 1 sola vittoria esterna e 11 gol segnati fuori. Attacchi a confronto : 347 tiri per il Frosinone (159 nello specchio) contro i 260 della Sampdoria (105 in porta).

: 347 tiri per il (159 nello specchio) contro i 260 della (105 in porta). Precisione : al tiro 45,8% Frosinone vs 40,4% Sampdoria ; nei cross 23,7% vs 21,1%.

: al tiro 45,8% vs 40,4% ; nei cross 23,7% vs 21,1%. Palle inattive : 3 rigori trasformati dal Frosinone , 5 dalla Sampdoria .

: 3 rigori trasformati dal , 5 dalla . Disciplina : 64 gialli e 4 rossi Frosinone ; 67 gialli e 3 rossi Sampdoria .

: 64 gialli e 4 rossi ; 67 gialli e 3 rossi . Dove vederla: diretta su DAZN.

Le statistiche stagionali di Frosinone e Sampdoria

Numeri alla mano, il Frosinone produce e finalizza di più (52 gol, 347 tiri, 45,8% precisione), concede poco (28 reti subite) e tiene un possesso vicino al 49%. La Sampdoria resta in equilibrio sul palleggio (50,2% di possesso), ma paga qualcosa in area avversaria (29 gol segnati) e in viaggio. Attenzione a corner e seconde palle: 162 battuti dai gialloblù contro 135 blucerchiati.

Giocatori chiave: per il Frosinone il bomber è Farès Ghedjemis (10 gol); top assist Giacomo Calò (10). Più ammonito: Gabriele Bracaglia (10 gialli). In porta Lorenzo Palmisani vanta 10 clean sheet. Per la Sampdoria: cannoniere Massimo Coda (9 gol); miglior assistman Simone Pafundi (3). Più ammonito: Liam Henderson (12 gialli). Tra i portieri, 2 clean sheet per Simone Ghidotti e 3 per Tommaso Martinelli.

Frosinone Sampdoria Partite giocate 28 28 Vittorie 15 7 Pareggi 10 9 Sconfitte 3 12 Gol fatti 52 29 Gol subiti 28 37 Possesso palla (%) 49,0 50,2 Tiri totali 347 260 Tiri in porta 159 105 Precisione tiro (%) 45,8 40,4 Clean sheet 10 5 Cartellini gialli 64 67 Cartellini rossi 4 3 PPDA 10,0 10,5 Fuorigiochi 55 63 Corner battuti 162 135 Gol di testa 10 3 Precisione cross (%) 23,7 21,1 Capocannoniere Farès Ghedjemis 10 Massimo Coda 9 Top assist Giacomo Calò 10 Simone Pafundi 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Frosinone-Sampdoria? Domenica 8 marzo 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Frosinone-Sampdoria? Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Chi è l’arbitro di Frosinone-Sampdoria? Federico La Penna (assistenti Lo Cicero e Miniutti; IV Zoppi; VAR Aureliano; AVAR Del Giovane).