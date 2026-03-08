Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Frosinone-Sampdoria 8 marzo 2026: orario, arbitro e statistiche della 29a giornata

Serie B 2025-26, 29a giornata. Statistiche, numeri e curiosità per capire la partita Frosinone-Sampdoria: orario, arbitro, forma recente e confronto stagionale.

Serie B 2025-26, 29a giornata: allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone domenica 8 marzo 2026 alle 15:00 va in scena FrosinoneSampdoria. Gara dal peso specifico opposto: i ciociari corrono in zona promozione, i blucerchiati cercano punti serenità. Il Frosinone è 3° con 55 punti in 28 gare (15 vittorie, 10 pareggi, 3 sconfitte; 52 gol segnati, 28 subiti), la Sampdoria è 13ª a quota 30 (7 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 29 reti fatte, 37 incassate). Fattore Stirpe caldo, ospiti a caccia dell’impresa esterna per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Le ultime partite giocate

Frosinone in serie positiva: due vittorie esterne e tre pari lo tengono in alto, con fiducia e continuità. La Sampdoria alterna alti e bassi: un successo casalingo, due pareggi e due ko raccontano una squadra ancora in costruzione, chiamata a cambiare passo soprattutto lontano da Genova.

Frosinone ok ok x x x
Sampdoria x ok ko ko x

Nelle ultime 5 partite il Frosinone ha raccolto 9 punti; la Sampdoria ne ha ottenuti 5. Questo il dettaglio:

  • Frosinone

Avellino-Frosinone 1-3; Spezia-Frosinone 0-2; Frosinone-Empoli 2-2; Catanzaro-Frosinone 2-2; Frosinone-Pescara 2-2.

  • Sampdoria

Sampdoria-Palermo 3-3; Sampdoria-Calcio Padova 1-0; Mantova-Sampdoria 2-1; Sampdoria-Bari 0-2; Juve Stabia-Sampdoria 1-1.

L’arbitro di Frosinone-Sampdoria

Dirige Federico La Penna di Roma. In questa Serie B 2025/26: 3 gare arbitrate, 0 rigori concessi, 11 gialli, 1 doppio giallo e 1 rosso; media di 4,3 cartellini a partita e 99 falli fischiati. Al VAR ci sarà Aureliano. Designazione d’esperienza per una sfida che promette intensità e tanti duelli.

  • Arbitro: La Penna
  • Assistenti: Lo Cicero – Miniutti
  • IV: Zoppi
  • VAR: Aureliano
  • AVAR: Del Giovane

Informazioni interessanti sul match

Il contesto racconta due stati d’animo: il Frosinone vola con un attacco brillante (52 gol) e uno Stirpe che spinge (26 reti fatte in casa, solo 13 subite), mentre la Sampdoria deve invertire il trend in trasferta (1 vittoria, 5 pari, 8 ko; 11 gol fatti, 21 subiti). La squadra di casa abbina corsa e qualità (precisione al tiro 45,8%, pressing efficace con PPDA 10,0), i blucerchiati cercano concretezza e sfruttano spesso le palle inattive (6 rigori a favore) e le corsie per mettere palloni in area (135 corner battuti, 21,1% di precisione nei cross). Occhio ai protagonisti: Farès Ghedjemis guida i gialloblù in zona gol, dall’altra parte Massimo Coda resta riferimento d’area. Tra i rifinitori spiccano Giacomo Calò (10 assist) e il talento di Simone Pafundi. In porta, numeri che pesano: Lorenzo Palmisani è già a 10 clean sheet, la Sampdoria si divide i shutout tra Simone Ghidotti e Tommaso Martinelli. Con una classifica che tira da una parte e dall’altra, l’equilibrio potrebbe decidersi nella gestione dei dettagli: calci piazzati, disciplina e seconde palle.

  • Fattore casa: Frosinone solido allo Stirpe (7V-4N-2P; 26-13 il parziale reti).
  • Trasferta in salita: Sampdoria con 1 sola vittoria esterna e 11 gol segnati fuori.
  • Attacchi a confronto: 347 tiri per il Frosinone (159 nello specchio) contro i 260 della Sampdoria (105 in porta).
  • Precisione: al tiro 45,8% Frosinone vs 40,4% Sampdoria; nei cross 23,7% vs 21,1%.
  • Palle inattive: 3 rigori trasformati dal Frosinone, 5 dalla Sampdoria.
  • Disciplina: 64 gialli e 4 rossi Frosinone; 67 gialli e 3 rossi Sampdoria.
  • Dove vederla: diretta su DAZN.

Le statistiche stagionali di Frosinone e Sampdoria

Numeri alla mano, il Frosinone produce e finalizza di più (52 gol, 347 tiri, 45,8% precisione), concede poco (28 reti subite) e tiene un possesso vicino al 49%. La Sampdoria resta in equilibrio sul palleggio (50,2% di possesso), ma paga qualcosa in area avversaria (29 gol segnati) e in viaggio. Attenzione a corner e seconde palle: 162 battuti dai gialloblù contro 135 blucerchiati.

Giocatori chiave: per il Frosinone il bomber è Farès Ghedjemis (10 gol); top assist Giacomo Calò (10). Più ammonito: Gabriele Bracaglia (10 gialli). In porta Lorenzo Palmisani vanta 10 clean sheet. Per la Sampdoria: cannoniere Massimo Coda (9 gol); miglior assistman Simone Pafundi (3). Più ammonito: Liam Henderson (12 gialli). Tra i portieri, 2 clean sheet per Simone Ghidotti e 3 per Tommaso Martinelli.

Frosinone Sampdoria
Partite giocate 28 28
Vittorie 15 7
Pareggi 10 9
Sconfitte 3 12
Gol fatti 52 29
Gol subiti 28 37
Possesso palla (%) 49,0 50,2
Tiri totali 347 260
Tiri in porta 159 105
Precisione tiro (%) 45,8 40,4
Clean sheet 10 5
Cartellini gialli 64 67
Cartellini rossi 4 3
PPDA 10,0 10,5
Fuorigiochi 55 63
Corner battuti 162 135
Gol di testa 10 3
Precisione cross (%) 23,7 21,1
Capocannoniere Farès Ghedjemis 10 Massimo Coda 9
Top assist Giacomo Calò 10 Simone Pafundi 3

FAQ

Quando si gioca Frosinone-Sampdoria?

Domenica 8 marzo 2026 alle ore 15:00.

Dove si gioca Frosinone-Sampdoria?

Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Chi è l’arbitro di Frosinone-Sampdoria?

Federico La Penna (assistenti Lo Cicero e Miniutti; IV Zoppi; VAR Aureliano; AVAR Del Giovane).

Frosinone-Sampdoria 8 marzo 2026: orario, arbitro e statistiche della 29a giornata

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

