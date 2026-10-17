Frosinone-Sassuolo, moviola: Berardi dimentica le regole, che pasticcio, manca un rigore nel Raimondo day

La prova dell’arbitro Marchetti nell’anticipo di serie A allo Stirpe analizzato ai raggi X, il fischietto laziale ha ammonito un sol giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

A creare problemi a Marchetti è stata più la regola sul giocatore infortunato che deve lasciare il campo che non le azioni da gioco anche se restano due casi dubbi. Vediamo cosa è successo allo Stirpe.

Frosinone-Sassuolo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 9′ brutto errore di Bakola che perde palla sul pressing alto dei ciociari. Masini gli ruba palla e Calò solo contro Muric non sbaglia. I neroverdi protestano chiedendo un fallo ma l’arbitro ha lasciato giocare. Dubbi però sul contatto Masini-Bakola.

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Al 17′ cross di Oyono per Kvernadze che tutto solo sul secondo palo batte Muric. Ma il gol è annullato per fuorigioco del georgiano che al momento del traversone si trovava oltre la linea difensiva. Al 23′ Masini fa fallo su Berardi che finisce a terra tenendosi la caviglia. Poco dopo si rialza ma in campo lo staff medico del Sassuolo non è entrato, forse per paura di dover fare restare fuori un minuto lo stesso attaccante per via delle nuove regole.

Le proteste per il caso Berardi

L’attaccante del Sassuolo si rialza e cerca di proseguire il gioco: ma l’arbitro lo ferma, invitandolo ad uscire dal campo e attendere un minuto prima di tornare a giocare. Il giocatore protesta: “Ma lo staff medico non è entrato! Perché devo uscire?”. Alle grida di Berardi si è aggiunto anche Aquilani che chiede spiegazioni all’arbitro che spiega che infortunio ed interruzione della partita nonostante il mancato ingresso dello staff medico rendono obbligatorio uscire dal campo. Regolari tutti gli altri gol con la tripletta di Raimondo per il 4-2 finale. Un solo ammonito, Bowie all’82’ per fallo su Amey.

Chi è l’arbitro Marchetti

Classe 1989 l’arbitro Marchetti di Ostia Lido, la scelta per Frosinone-Sassuolo. è ormai un punto fermo nella Can A.B. Consulente informatico di professione, la sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo. Ultima uscita in A in Milan-Udinese nella passata stagione.

L’arbitro ha ammonito un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Trinchieri e Laudato con Mariani IV uomo, Di Paolo al Var e Volpi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Bowie.