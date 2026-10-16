Frosinone-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Frosinone-Sassuolo, 7ª giornata di Serie A 2026-27: quando e dove si gioca, probabili formazioni, assenti, arbitro e statistiche a confronto.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Duello di metà classifica allo Stirpe: Frosinone e Sassuolo si affrontano il 16 ottobre 2026 alle 20.45, nella 7ª giornata di Serie A. I ciociari sono noni con 10 punti: 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, 9 gol segnati e 7 subiti. Neroverdi undicesimi a quota 8, con 2 successi, 2 pareggi e 2 ko, 10 reti realizzate e altrettante incassate. In palio punti per guardare verso l’alto: i padroni di casa cercano conferme davanti al proprio pubblico, gli ospiti la prima vittoria esterna del torneo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Frosinone-Sassuolo

Il Frosinone dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, con Palmisani tra i pali e Calvani–Cittadini al centro della difesa. Ai lati si va verso Oyono e Bracaglia. Senza Grillitsch, la coppia Masini–Calò potrebbe garantire recuperi e qualità; Schmid dovrebbe muoversi alle spalle di Raimondo, con Ghedjemis e Kvernadze larghi. Il Sassuolo risponderebbe con il 4-3-3: le assenze di Idzes e Leysen indirizzerebbero le scelte verso Odenthal e Ćaleta-Car, protetti da Murić. Matić dovrebbe guidare una mediana completata da Adžić e Thorstvedt, considerate le indisponibilità di Boloca e Koné. Davanti, possibile tridente Berardi–Esposito–Laurienté. Non risultano squalifiche segnalate nei dati disponibili.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani ; Oyono , Calvani , Cittadini , Bracaglia ; Masini , Calò ; Ghedjemis , Schmid , Kvernadze ; Raimondo .

(4-2-3-1): ; , , , ; , ; , , ; . Sassuolo (4-3-3): Murić; Cinquegrano, Odenthal, Ćaleta-Car, Doig; Adžić, Matić, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté.

Gli indisponibili di Frosinone-Sassuolo

Emergenza soprattutto in casa Sassuolo, dove la difesa deve fare i conti con diverse defezioni e il centrocampo perde alternative importanti. Le assenze di Idzes e Leysen riducono le possibilità di rotazione al centro del reparto arretrato; quelle di Boloca e Koné sottraggono soluzioni in mediana. Nel Frosinone è segnalato il forfait di Grillitsch, fermato da un’ernia. Per entrambe le squadre non sono riportati squalificati.

Frosinone : Grillitsch (ernia). Squalificati: nessuno segnalato.

: (ernia). Squalificati: nessuno segnalato. Sassuolo: Boloca (infortunio al ginocchio), Idzes (infortunio alla coscia), Paz (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio), Leysen (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio), Koné (frattura alla gamba), Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio). Squalificati: nessuno segnalato.

Frosinone e Sassuolo: le ultime partite giocate

Le ultime cinque gare restituiscono un Frosinone capace di raccogliere 10 punti, grazie a tre vittorie e un pareggio, ma anche reduce dal netto ko contro il Napoli. Il Sassuolo ne ha conquistati 8, con due successi, due pareggi e una sconfitta: spicca il 3-2 sulla Juventus, mentre la sfida più recente con il Milan si è chiusa sull’1-1. Allo Stirpe i ciociari cercano continuità dopo le vittorie su Venezia e Como.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti nelle ultime 5 Frosinone 3 1 1 10 Sassuolo 2 2 1 8

Il dettaglio dei risultati, dal meno recente al più recente:

Frosinone : Fiorentina – Frosinone 0-3; Frosinone – Venezia 3-2; Genoa – Frosinone 1-1; Frosinone – Como 2-0; Napoli – Frosinone 3-0.

: – 0-3; – 3-2; – 1-1; – 2-0; – 3-0. Sassuolo: Sassuolo–Torino 2-1; Bologna–Sassuolo 2-2; Sassuolo–Juventus 3-2; Monza–Sassuolo 2-1; Sassuolo–Milan 1-1.

L’arbitro di Frosinone-Sassuolo

A dirigere Frosinone–Sassuolo sarà Marchetti, con Trinchieri e Laudato come assistenti. Mariani svolgerà il ruolo di quarto ufficiale, mentre al VAR è stato designato Di Paolo, affiancato dall’AVAR Volpi. Le statistiche aggiornate dell’arbitro per la Serie A 2026-27 non sono disponibili: non è quindi possibile riportare un bilancio verificato di presenze, ammonizioni, espulsioni e rigori concessi.

Frosinone-Sassuolo statistiche e curiosità

La storia sorride al Sassuolo, ma il fattore Stirpe promette di rendere la sfida tutt’altro che scontata. I neroverdi hanno perso soltanto uno dei sei precedenti di Serie A contro il Frosinone: proprio quel 4-2 del settembre 2023 che resta un riferimento felice per i ciociari. Oggi i gialloblù inseguono il terzo successo casalingo consecutivo, mentre gli emiliani devono interrompere una striscia di nove trasferte senza vittorie. Anche sul piano tattico il confronto è netto: i padroni di casa cercano di accorciare in avanti e aggredire la costruzione avversaria, gli ospiti mostrano un pressing meno intenso ma una precisione al tiro da primato. Potrebbero così pesare la qualità delle uscite dal basso e la capacità di sfruttare le palle inattive. In questo scenario, Calò rappresenta una risorsa preziosa per inventare occasioni, mentre Odenthal ha già dimostrato di poter incidere anche nell’area avversaria. Sono dettagli che possono spostare una partita tra squadre separate da appena due punti.

Precedenti favorevoli al Sassuolo : nelle sei sfide di Serie A contro il Frosinone sono arrivati tre successi, due pareggi e una sola sconfitta. L’unico acuto ciociaro è il 4-2 dello Stirpe del 17 settembre 2023.

: nelle sei sfide di Serie A contro il sono arrivati tre successi, due pareggi e una sola sconfitta. L’unico acuto ciociaro è il 4-2 dello Stirpe del 17 settembre 2023. Allo Stirpe il pareggio non è mai uscito nei tre precedenti di massima serie: prima due vittorie del Sassuolo senza subire gol, poi il successo del Frosinone .

senza subire gol, poi il successo del . Il Frosinone punta al tris davanti ai propri tifosi dopo aver battuto Venezia e Como . Tre vittorie interne consecutive in Serie A sono riuscite ai ciociari soltanto tra settembre e ottobre 2015 e tra ottobre e novembre 2023.

punta al tris davanti ai propri tifosi dopo aver battuto e . Tre vittorie interne consecutive in Serie A sono riuscite ai ciociari soltanto tra settembre e ottobre 2015 e tra ottobre e novembre 2023. Dopo l’1-1 con il Milan , il Sassuolo potrebbe pareggiare due partite consecutive di campionato per la prima volta dalle sfide con Bologna e Parma , tra dicembre 2025 e gennaio 2026.

, il potrebbe pareggiare due partite consecutive di campionato per la prima volta dalle sfide con e , tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Trasferte da sbloccare per il Sassuolo , senza successi nelle ultime nove gare esterne di campionato: tre pareggi e sei sconfitte. L’ultima vittoria lontano da casa risale al 15 febbraio contro l’ Udinese , battuta 2-1 in rimonta con le reti di Laurienté e Pinamonti .

, senza successi nelle ultime nove gare esterne di campionato: tre pareggi e sei sconfitte. L’ultima vittoria lontano da casa risale al 15 febbraio contro l’ , battuta 2-1 in rimonta con le reti di e . Le neopromosse hanno spesso complicato la vita al Sassuolo : otto sconfitte nelle ultime dodici sfide di Serie A, a fronte di tre vittorie e un pareggio, con 22 gol subiti. Nel conto rientra l’1-2 contro il Monza del 18 settembre.

: otto sconfitte nelle ultime dodici sfide di Serie A, a fronte di tre vittorie e un pareggio, con 22 gol subiti. Nel conto rientra l’1-2 contro il del 18 settembre. Due modi diversi di difendere: il Frosinone registra un PPDA di 10,0, secondo valore più basso dietro alla Juventus (9,9), mentre il Sassuolo è a 20,4, il più alto. Un valore inferiore indica una maggiore intensità di pressing.

registra un PPDA di 10,0, secondo valore più basso dietro alla (9,9), mentre il è a 20,4, il più alto. Un valore inferiore indica una maggiore intensità di pressing. Quando calcia, il Sassuolo trova spesso lo specchio: il 56,5% è la percentuale migliore del campionato. Il Frosinone , al 38,2%, precede soltanto Bologna (36,8%) e Parma (36,4%).

trova spesso lo specchio: il 56,5% è la percentuale migliore del campionato. Il , al 38,2%, precede soltanto (36,8%) e (36,4%). La creatività passa da Calò : ha prodotto 24 occasioni per i compagni, primato di questa Serie A. Ben 17 nascono da palla inattiva, dato record nei cinque maggiori campionati europei 2026-27.

: ha prodotto 24 occasioni per i compagni, primato di questa Serie A. Ben 17 nascono da palla inattiva, dato record nei cinque maggiori campionati europei 2026-27. Odenthal ha già firmato due reti. Nella storia del Sassuolo in Serie A, soltanto Ferrari, con quattro gol nel 2018-19, e Acerbi, con quattro nel 2015-16 e nel 2016-17 e tre nel 2014-15, hanno segnato di più in una singola stagione da difensori.

I numeri stagionali di Frosinone e Sassuolo

Il Frosinone ha costruito il suo vantaggio in classifica soprattutto su una maggiore tenuta difensiva: 7 reti subite contro le 10 del Sassuolo, con due partite a porta inviolata. I neroverdi segnano leggermente di più, 10 gol contro 9, e sono più precisi sia nei passaggi, con l’87,81% contro il 74,52%, sia nelle conclusioni. I ciociari hanno però effettuato più tiri, 76 contro 69, e recuperato più palloni, 309 contro 274. Il possesso medio resta sotto il 50% per entrambe: 42,8% per i gialloblù e 45,7% per gli emiliani.

Tra i singoli, Raimondo guida il Frosinone con 4 gol, seguito da Kvernadze a 3 e da Bracaglia e Calò a uno. Il miglior assistman è Schmid, con 3 passaggi vincenti; Bracaglia è il più ammonito, con 3 gialli. Nel Sassuolo il capocannoniere è Adžić con 3 reti, davanti a Odenthal con 2; un gol ciascuno per Berardi, Bowie, Doig, Esposito e Volpato. La leadership negli assist è condivisa a quota uno da Adžić, Bakola, Laurienté, Leysen e Matić. Lipani ha ricevuto più ammonizioni, 2. Non risultano espulsioni per nessuna delle due squadre. Tra i portieri, Palmisani conta 2 clean sheet, mentre Murić è ancora a zero; entrambi hanno effettuato 26 parate.

Statistica Frosinone Sassuolo Partite giocate 6 6 Posizione in classifica 9ª 11ª Punti 10 8 Vittorie 3 2 Pareggi 1 2 Sconfitte 2 2 Gol segnati 9 10 Gol subiti 7 10 Media gol segnati 1,50 1,67 Media gol subiti 1,17 1,67 Partite a porta inviolata 2 0 Possesso palla medio 42,8% 45,7% Precisione nei passaggi 74,52% 87,81% Tiri totali 76 69 Tiri nello specchio 29 39 Precisione al tiro 38,16% 56,52% Percentuale di conversione dei tiri 11,84% 14,49% Tiri concessi 123 90 Assist 8 5 Calci d’angolo 33 26 Palloni recuperati 309 274 PPDA 10,0 20,4 Falli commessi 99 57 Cartellini gialli 12 8 Cartellini rossi registrati 0 0 Capocannoniere Raimondo: 4 Adžić: 3 Miglior assistman Schmid: 3 Adžić, Bakola, Laurienté, Leysen, Matić: 1 Giocatore più ammonito Bracaglia: 3 Lipani: 2 Clean sheet del portiere Palmisani: 2 Murić: 0 Parate del portiere Palmisani: 26 Murić: 26

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Frosinone-Sassuolo? Frosinone-Sassuolo si gioca il 16 ottobre 2026 alle ore 20.45, per la 7ª giornata di Serie A 2026-27. Dove si gioca Frosinone-Sassuolo? La partita si disputa allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Chi è l’arbitro di Frosinone-Sassuolo? L’arbitro è Marchetti, assistito da Trinchieri e Laudato. Il quarto ufficiale è Mariani; al VAR ci sarà Di Paolo, con Volpi come AVAR.