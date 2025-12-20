Virgilio Sport
Frosinone-Spezia 20 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 17a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Frosinone-Spezia

FrosinoneSpezia accende la 17a giornata della Serie B: si gioca sabato 20 dicembre 2025 alle 15:00 al Benito Stirpe di Frosinone. È un testa-coda intrigante: i ciociari sono 1° con 34 punti (10 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte; 31 gol fatti, 14 subiti), i liguri 17° con 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte; 14 gol segnati, 22 incassati). Per il Frosinone è esame di continuità da capolista, per lo Spezia uno scontro salvezza da non fallire in trasferta.

Le ultime partite giocate

Il Frosinone arriva lanciatissimo: 4 successi e 1 pari nelle ultime cinque, 13 punti e fiducia alle stelle. Lo Spezia alterna alti e bassi (2 vittorie, 1 pareggio, 2 ko) e cerca stabilità lontano da casa. La forma recente dice gialloblù favoriti, ma i bianchi restano pericolosi sulle palle alte.

Dettaglio risultati (ultime 5):

  • Frosinone

Frosinone-Modena 2-2; Bari-Frosinone 2-3; Reggiana-Frosinone 0-1; Frosinone-Juve Stabia 3-0; Pescara-Frosinone 1-2

  • Spezia

Spezia-Bari 1-1; Mantova-Spezia 4-1; Spezia-Sampdoria 1-0; Virtus Entella-Spezia 0-1; Spezia-Modena 0-2

L’arbitro di Frosinone-Spezia

Dirige Marco Piccinini di Forlì. In questa stagione (Serie B 2025/26) ha arbitrato 3 gare: 0 rigori assegnati, 10 cartellini gialli, 1 doppio giallo e 2 rossi, media 4,3 ammonizioni a partita. Al VAR Baroni, AVAR Paganessi.

  • Arbitro: PICCININI
  • Assistenti: LO CICERO – EL FILALI
  • IV: ALLEGRETTA
  • VAR: BARONI
  • AVAR: PAGANESSI

Informazioni interessanti sul match

Precedenti, strisce e numeri disegnano una sfida dal copione aperto. È il 15° incrocio in Serie B tra Frosinone e Spezia, con bilancio che pende leggermente verso i liguri nei confronti totali ma con un dato eloquente: al Benito Stirpe lo Spezia non ha mai vinto in cadetteria. I ciociari volano sulle ali di una serie di quattro successi consecutivi, ritmo da promozione, mentre i bianchi faticano a trovare la via del gol con continuità, pur restando pericolosi sulle palle alte. Occhio a Ilias Koutsoupias, uomo simbolo del momento gialloblù, e a una statistica identitaria: il Frosinone è la squadra più giovane del torneo. Un crocevia importante: consolidare la vetta o rilanciare la corsa salvezza.

  • Precedenti: 15° duello in B, con saldo complessivo leggermente favorevole allo Spezia (4 vittorie a 3; 7 pareggi).
  • Tabù Stirpe: i liguri non hanno mai vinto in 7 trasferte a Frosinone in B (4 pareggi, 3 sconfitte).
  • Striscia gialloblù: Frosinone a quota 4 vittorie di fila; meglio solo il 6 su 6 del 2022/23.
  • Gol spezzini: dallo 0-4 all’Avellino del 25 ottobre, i bianchi non superano una rete a partita e hanno segnato 5 volte in 7 gare.
  • Palle alte: Spezia già a quota 6 gol di testa; il Frosinone è a 7, leader del torneo su questa specialità.
  • Uomo chiave: Ilias Koutsoupias ha 6 gol in 16 presenze, più di quanto segnato nelle tre stagioni precedenti messe insieme.
  • Linea verde: il Frosinone è la squadra con età media più bassa della Serie B (23 anni e 272 giorni).

Le statistiche stagionali di Frosinone e Spezia

Nella Serie B 2025/26 il Frosinone segna di più e subisce meno: 31 gol fatti e 14 subiti contro i 14/22 dello Spezia. Possesso simile (46,8% a 45,1%), ma i ciociari tirano di più e con maggiore precisione (90 tiri nello specchio contro 59). Pressioni comparabili (PPDA 11,1 vs 11,8), con gialloblù più incisivi in conversione (15,8% contro 13%).

Focus giocatori: per il Frosinone spiccano Ilias Koutsoupias (6 gol) e Farès Ghedjemis (5), con Giacomo Calò re degli assist (7). In porta Lorenzo Palmisani vanta 7 clean sheet. Nello Spezia il miglior marcatore è Gianluca Lapadula (3), poi Gabriele Artistico e Giuseppe Aurelio (2). Assist: Salvatore Esposito e Pietro Beruatto a quota 2. Disciplina: per i ciociari più ammonito Gabriele Bracaglia (6), per i liguri Francesco Cassata (5). Clean sheet: Diego Mascardi 3, Mouhamadou Sarr 1.

Frosinone Spezia
Partite giocate 16 16
Vittorie 10 3
Pareggi 4 5
Sconfitte 2 8
Gol segnati 31 14
Gol subiti 14 22
Possesso palla (%) 46,8 45,1
Tiri nello specchio 90 59
Clean sheet 7 4
Cartellini gialli (totale squadra) 37 32
Cartellini rossi (totale squadra) 3 6

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Frosinone-Spezia e a che ora?

Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15:00.

Dove si gioca Frosinone-Spezia?

Allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Chi è l’arbitro di Frosinone-Spezia?

L’arbitro è Marco Piccinini di Forlì; VAR Baroni, AVAR Paganessi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

