Frosinone, trattativa ad oltranza per Danilo

Il Frosinone continua il suo corteggiamento spietato per il difensore dell'Udinese Danilo Larangeira. L'affare non è semplice ma la settimana che si apre potrebbe essere decisiva per il trasferimento del giocatore in Ciociaria: il centrale ha rifiutato le offerte provenienti da Grecia e Turchia, e nelle prossime ore risponderà alla proposta del club laziale.

Più complicata invece la pista per Scuffet: il portiere vorrebbe la certezza di una maglia da titolare, che in questo momento il Frosinone non può garantirgli.

SPORTAL.IT | 30-07-2018 10:40