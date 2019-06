Frosinone, tutto porta a Caserta

A Frosinone tutto fa pensare che il prossimo allenatore dei ciociari possa essere Fabio Caserta. A poche ore dalla separazione di Marco Baroni dalla società di Stirpe è arrivato il divorzio del tecnico calabrese dalla Juve Stabia, squadra neopromossa nella serie cadetta.

"Purtroppo nelle ultime ore arrivano notizie in questo senso, Fabio approderà a Frosinone. Se così sarà, non posso che augurargli tutto il bene possibile, ha dimostrato tutto quello che sa fare da noi. Penso farà molta strada come tecnico, il dispiacere è enorme ma il calcio è così" ha detto il club manager delle 'Vespe', Gianni Improta, a Tmw.

SPORTAL.IT | 03-06-2019 21:42